Luego de tantas idas y vueltas, Denisse González y Bautista Mascia de Gran Hermano (Telefe) se dieron una apasionado beso bajo las sábanas. El clip del momento se viralizó y los televidentes quedaron atónitos.

Todos los detalles sobre el beso entre Denisse y Bautista de Gran Hermano

Luego de la quinta gala de nominación, los jugadores fueron hasta la habitación y se acostaron.

Allí, se dieron un beso y, como no se pudo ver ya que se taparon, se escuchó el sonido del momento.

“¿Qué haces?”, le preguntó Denisse, sorprendida. “Nada”, le respondió Bautista entre risas.

La repercusión en redes por el beso entre Denisse y Bautista

Los usuarios en la red social “X”, anteriormente llamada “Twitter”, dieron sus opiniones al respecto. Mirá las reacciones.

Quinta gala de nominación en Gran Hermano: todos los detalles sobre la placa

Los participantes ya votaron. El próximo domingo, por la noche, Santiago del Moro anunciará quién es la quinta persona que deberá abandonar la casa más famosa del país. Hay que destacar que, en esta gala, a Zoe Bogach, Lisandro “Licha” Navarro, Alan Simone y Juliana “Furia” Scaglione no se los pudo nominar. En primer lugar, Zoe atendió el teléfono rojo y GH le informó que “quedaba directamente en placa”. Por otro lado, Juliana recibió la inmunidad, es decir, que sus compañeros no le pudieron dar ningún voto. Luego, Rosina Beltrán tuvo que elegir a uno de sus “hermanitos” para que pueda llegar a ser expulsado. Ella, optó por Licha. Por último, el dueño de la vivienda le dijo a Alan que “incumplió el reglamento cuando se sacó el micrófono y le susurró en el oído a otro competidor”. En consecuencia, quedó nominado pero, no todo fue tan malo, sino que, como pudo corroborar que lo que expresó no tenía nada que ver con el juego, le comentó que puede ser salvado por el líder de la semana, quien, por tercera vez, ese rol lo está cumpliendo Martín Ku.

¿Cómo votaron los participantes de Gran Hermano?

Martín Ku

2 votos a Catalina .

. 1 a Carla.

Florencia Cabrera

2 a Carla .

. 1 a Agostina.

Federico “Manzana” Farías

2 a Agostina .

. 1 a Rosina.

Zoe Bogach

2 a Carla .

. 1 a Emmanuel.

Agostina Spinelli

2 a Emmanuel .

. 1 a Florencia.

Emmanuel Vich

2 a Agostina .

. 1 a Catalina.

Alan Simone

2 a Agostina .

. 1 a Catalina.

Sabrina Cortez

2 a Joel .

. 1 a Emmanuel.

Denisse González

2 a Emmanuel .

. 1 a Carla.

Bautista Mascia

2 a Carla .

. 1 a Catalina.

Lucía Maidana

2 a Florencia .

. 1 a Carla.

Joel Ojeda

2 a Agostina .

. 1 a Catalina.

Catalina Gorostidi

2 a Emmanuel .

. 1 a Florencia.

Lisandro “Licha” Navarro

2 a Carla .

. 1 a Emmanuel.

Rosina Beltrán

2 a Sabrina .

. 1 a Emmanuel.

Nicolás Grosman

2 a Catalina .

. 1 a Carla.

Gran Hermano: ¿Cómo quedó la placa en la quinta gala de nominación?

Por ahora, quienes se puede llegar a ir el próximo domingo son: Zoe, Lisandro, Alan, Carla, Catalina, Emmanuel o Agostina.

Pero, como siempre, se realiza la salvación del líder. Por lo tanto, Martín tomará la decisión de ayudar a alguno de ellos para que pueda seguir en el reality y tendrá que “subir” a otra persona a la placa.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

