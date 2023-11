Hubo una nueva emisión de “PH, Podemos Hablar” (Telefe), conducido por Andy Kusnetzoff y, en esta ocasión, estuvieron: Fernando Dente (actor), Josefina “China” Ansa (periodista), Chango Spasiuk (compositor y acordeonista), Horacio Cabak (conductor) y Mica Viciconte (modelo). En el momento que todos tuvieron que pasar a la fuente para pedir un deseo, la última invitada mencionada comenzó a llorar al recordar la muerte de su mejor amiga, Bárbara Oliver, quien era esposa del futbolista Michael Díaz.

La dura confesión de Mica Viciconte sobre el fallecimiento de su mejor amiga

En marzo pasado, Barbara y Michael sufrieron un grave accidente junto a su hijo de 8 años. Chocaron frente contra un vehículo en la ruta nacional 5 en el partido bonaerense de 9 de Julio. En el choque, murieron Oliver y el conductor. El niño y Díaz fueron trasladados al hospital Julio de Vedia, donde los atendieron y quedaron fuera de peligro. A raíz de esto, Mica no pudo aguantar las lagrimas al hablar sobre el difícil momento.

“¡Esta parte la odio!”, expresó la esposa de Cubero, haciendo referencia a la sección del programa.

Luego, con la voz quebrada, expresó: “Sobrevivió su hijo y su esposo, así que me gustaría que vuelva” y, mientras arrojaba la moneda, manifestó: “Fue muy pronto y no lo supero todavía. Barby, me gustaría que estes acá”.

