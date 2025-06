La tensión aumentó en la última emisión de “La Voz Argentina” (Telefe) cuando Soledad Pastorutti y Luck Ra protagonizaron un cruce inesperado durante las audiciones a ciegas; todo comenzó cuando cantó Nicolás Armayor, un joven de 19 años oriundo de Venado Tuerto, Santa Fe, que eligió un tema poco común en el reality: “El Pastor”, un clásico del folclore.

Desde el primer acorde, Pastorutti quedó conmovida. “Me mató”, manifestó, apenas comenzó a cantar, pero, cuando decidió girar su silla para sumar al participante a su equipo, fue bloqueada por Luck Ra, quien activó antes el botón de bloqueo y anuló su posibilidad de competir por el joven. “¿Para qué me voy a dar vuelta, no?”, lanzó el cordobés con ironía, mientras su silla giraba y confirmaba su jugada.

El gesto no cayó bien en Soledad, quien reaccionó con un insulto. “Pero la pu*** madre. Me caga*** la vida”, lanzó, indignada.

Ya con los cuatro jurados girados, Armayor contó que eligió ese tema por ser el primero que cantó cuando comenzó su camino musical. “Yo te escucho desde chiquito, Sole. Me inspiraste mucho a seguir el folclore”, reveló; ante esta confesión, la coach no ocultó su emoción, pero, también, su bronca por haber quedado fuera de competencia por ese artista: “Te felicito. Gracias por mostrar que el folclore no tiene edad”, lanzó.

En este marco, Lali Espósito intervino para calmar las aguas y recordar que “la música es una sola, sin géneros ni bandos”; Pastorutti, fiel a su estilo, dijo, entre risas: “Sí, sentite mal”, en referencia al joven que no pudo sumarla como coach; tras estos dichos, Luck Ra, se defendió. “Estoy dispuesto a perder una amiga por vos”, comentó, a lo que Soledad, lo cortó sin filtros: “Nunca fuimos amigos vos y yo… Vamos a decir la verdad”; finalmente, Nicolás eligió sumarse al equipo de Luck Ra, quien lo abrazó, entre risas, y festejó su jugada; La Sole, resignada, reconoció: “Le salió muy bien. Es bravísimo”. La escena terminó con una tregua entre los jurados y, el programa, continuó.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas. Desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer clic en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

