En medio del debate en el Congreso por la llamada “ley ómnibus” de Javier Milei, el Consejo Provincial del Partido Justicialista de Santa Cruz envió una carta abierta a los senadores y diputados nacionales “ante la situación excepcional” generada por el Gobierno.

“En un “juego de pinzas” clásico del neoliberalismo más extremo, el Ejecutivo Nacional confecciona un Decreto de Necesidad y Urgencia a través de un articulado inabarcable para poder accionar sobre temas sensibles que requerirían la validación del Congreso Nacional”, sostiene el texto que cuestiona el mega DNU 70/2023.

“A la vez presenta un proyecto de Ley Ómnibus con nombre alberdiano y estridente para encerrar a diputados y senadores en el debate interminable del mamotreto que sólo se constituye como una cortina de humo”, agrega la carta abierta.

“Requerimos que el Congreso Nacional rechace de plano el DNU 70/2023 como así también el Proyecto de Ley Ómnibus. Como integrantes del Movimiento Nacional y Popular sumémonos en la organización como parte de la Comunidad para hacerle saber a este gobierno que rechazamos su actitud golpista de pretendido totalitarismo dictatorial“, manifestaron.

El pedido a los legisladores nacional está firmado por los titulares del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Santa Cruz: Miriam Aguiar, Juan Carlos Chutes, Claudia Alejandra Martinez, Graciela Ramirez, Sebastián Puig, Liliana Toro, Irene Quinteros, José Amador Hidalgo, Roque Alfredo Ocampo y Juan Carlos Villafañe.

Además, acompañan con su rúbrica los presidentes de los Consejos locales de Río Gallegos, Alan Bjerrin; de Caleta Olivia, Liliana Toro; de Pico Truncado, Rodolfo Marcilla; de Las Heras, Néstor Fabián Cárdenas; de Puerto Deseado, Carlos Pablo Fuenzalida; de Jaramillo – Fitz Roy, Camilo Paez; de Puerto San Julian, Ángeles Pandolfi; de Cmte. Luis Piedra Buena, José Ramón Bodlovic; de Puerto Santa Cruz, Néstor Gonzalez; de Rio Turbio, Karina Nieto y Maia Sanchez; y de 28 de Noviembre, Claudia Guenten. También firmaron en representación de Los Antiguos, Víctor Penisi y Sergio Ragi.

Por su parte, acompañó la carta abierta la diputada provincial de Union Por La Patria, Agostina Mora.

La carta completa del PJ de Santa Cruz a los legisladores nacionales

El Consejo Provincial del Partido Justicialista de la provincia de Santa Cruz pone de manifiesto su creciente preocupación ante el avance del Poder Ejecutivo Nacional por sobre todas las Instituciones de la República en su intento de eliminar las facultades del Poder Legislativo soslayando la preeminencia de la Constitución Nacional.

La acción llevada adelante con un carácter de “aventura” política enuncia su intención de otorgarse a sí mismo atribuciones de perfil totalitario por el término de cuatro años, montando los fundamentos en una crisis económica de dimensiones catastróficas que ha sido puesta en marcha con medidas propias del presidente y su ministro de Economía, obteniendo como resultado la licuación y confiscación de los salarios de trabajadores, jubilados y pensionados, incrementando la pobreza y el desamparo social, retirando al Estado de todo espacio en el que, constitucional y doctrinariamente debe estar presente.

En un “juego de pinzas” clásico del neoliberalismo más extremo, el Ejecutivo Nacional confecciona un Decreto de Necesidad y Urgencia a través de un articulado inabarcable para poder accionar sobre temas sensibles que requerirían la validación del Congreso Nacional; y a la vez presenta un proyecto de Ley Ómnibus con nombre alberdiano y estridente para encerrar a diputados y senadores en el debate interminable del mamotreto que sólo se constituye como una cortina de humo, que ni el más optimista de los partidarios de este gobierno nacional puede pensar que es posible que prospere dado que ambas normas están viciadas de nulidad insanable, y lo saben.

El efecto buscado al “impresionar” con este intento de reforma de facto de la Constitución Nacional y estructura de la República, es lo que están logrando: desconcertar y ganar tiempo. Logran dividir empujando a que cada sector defienda su espacio (cultura, deportes, trabajo, sistema previsional, tierras, parques nacionales, pesca, petróleo, economías regionales, pymes, salud, educación, bibliotecas populares, servicios públicos, etc.) mientras lo que está en juego es el futuro de la Patria en

su conjunto.

Para darle más espectacularidad se suman las amenazas constantes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; del procurador del Tesoro Nacional, Dr. Barra; del ministro de Interior, Guillermo Francos; queriendo justificar ante la negativa de aprobación de ambas normas los excesos e ilegalidades que están dispuestos a cometer.

Pero entre tanto, devaluación por medio y eliminación de controles del Estado, la sucesión de negocios es “rápida y furiosa”. Saben que no tienen mucho tiempo y no les importa. Los negocios son instantáneos, mientras el presidente Milei, con un carácter absolutamente subversivo de los valores republicanos, va destruyendo todas las estructuras del

Estado reduciéndolo a su mínima expresión, reservándose para sí el monopolio de la violencia a través de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas para utilizarlas en la represión contra el Pueblo que va a dar la lucha para defender la Patria, para defender sus derechos.

Representantes del Pueblo de Santa Cruz: darles espacio a estos debates, capítulo por capítulo, artículo por artículo, no es más que otorgarle una entidad democrática e institucional que no posee. El Pueblo de Santa Cruz observa expectante desde cada una de sus localidades, siendo conscientes las graves consecuencias negativas para sus vidas que acarrean las iniciativas del gobierno nacional, y cuentan para neutralizarlo con la tarea de sus representantes.

Cada día de descontrol que se le otorgue a esta asociación ilícita que hoy es el Ejecutivo Nacional, traerá como consecuencia un enorme daño que llevará mucho tiempo recomponer.

Por todo lo expuesto, REQUERIMOS que el Congreso Nacional rechace de plano el DNU 70/2023 como así también el Proyecto de Ley Ómnibus. Como integrantes del Movimiento Nacional y Popular sumémonos en la organización como parte de la Comunidad para hacerle saber a este gobierno que rechazamos su actitud golpista de pretendido Totalitarismo

dictatorial.

NO AL DNU.

NO A LA LEY ÓMNIBUS,

NO A LAS CORTINAS DE HUMO QUE PRETENDEN OCULTAR LA DESTRUCCIÓN DE NUESTRA PATRIA.