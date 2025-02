Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vértigo. Éxtasis. Miedo. Alegría. Angustia. Esperanza. Muchas sensaciones que se van superponiendo, ni más ni menos, que en el gobierno de Javier Milei. El presidente lleva al país a una suerte de montaña rusa en la que de pronto logra éxitos, pasa a una confrontación, de allí muestra indiscutibles logros y luego pasa a una torpeza que le puede costar muy caro.

Así transita la administración libertaria. Sube y baja permanentemente. Algo sin duda inquietante a la hora de gobernar un país.

Así se vivieron las últimas semanas. Del polémico discurso en Davos acusando a los homosexuales y a la agenda “woke” y que promovió una multitudinaria marcha en contra de Milei, se pasó a una fotografía con una reconocida pareja gay. De los elogios del FMI y un acuerdo al que solo “resta ponerle el moño” -dichos de Milei-, a una dura pelea con economistas liberales por el valor del dólar. Y del momento de éxtasis por la inflación más baja de las últimas décadas –“Vamos Toto”, twiteó el presidente-, al escándalo cripto que recién arranca y cuyas consecuencias aún no se conocen.

Repaso breve de lo ocurrido:

El viernes por la tarde, una empresa desconocida lanzó al mercado un producto financiero llamado $LIBRA.

Minutos después, Milei recomendó en que invirtieran en $LIBRA.

En unos minutos el valor de esa cripto pasó de cero a 4.000 millones de dólares, gracias a la recomendación presidencial.

Cuando el valor de $LIBRA estaba en su pico, súbitamente se derrumbó, con lo que los pequeños inversores perdieron gran parte de su dinero.

¿Qué pasó? Los creadores de $LIBRA eran dueños de aproximadamente el 80 por ciento de ese activo. Cuando vieron multiplicarse su valor, vendieron. Se llevaron, en pocas horas, una cifra que oscila entre 70 y 100 millones de dólares, según distintos analistas del mercado.

Una posible estafa, de la que, de alguna manera, participó el presidente argentino.

Desesperación en la Casa Rosada. Después de unos momentos de silencio -nadie atendía el teléfono-, se pasó al intento de decir que le hackearon la cuenta, a reconocer el hecho y a un mensaje de Milei alegando ignorancia y culpando a la casta política. Al crecer el escándalo, se mandó a la Oficina Anticorrupción a investigar el tema y hacer las denuncias correspondientes.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet). A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!”, señaló Milei.

El escándalo trepó en Argentina y en el mundo.

El ex jefe de asesores económicos de campaña de Milei, Carlos Rodríguez, escribió: “Va a ser difícil buscar un perejil para culpar por este robo. Milei es Licenciado en Economía de la UB, Master en Economía de la UTDT, Doctor Honoris Causa del ESEADE, autoproclamado futuro Premio Nobel y Presidente de la Argentina. Está claramente calificado en el tema económico y financiero y por ende es responsable de su acto”.

“Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, es un principio universal del Derecho según el cual ninguna persona puede alegar a su favor su propia torpeza, en razón a que sus actos y consecuencia son su responsabilidad.

Las consecuencias del escándalo autoinflingido están por verse.

Estudios jurídicos internacionales preparan demandas masivas contra Milei por la estafa cripto. En el país, la oposición reclama juicio político y explicaciones ante el Congreso. Y empezarán a caer las denuncias judiciales.

Para colmo, el sábado por la noche habló uno de los responsables de $LIBRA. Y no ayudó en nada al presidente Milei. “Javier Milei inicialmente respaldó y promovió activamente Libra Token en plataformas de redes sociales, incluidas X e Instagram. Sus asociados habían asegurado su apoyo público en el lanzamiento y me garantizaron que su respaldo continuaría a lo largo del proceso”, reveló Hayden Davis, que se presentó como “asesor” del lanzamiento de la cripto $LIBRA.

¿Cómo abrirán los mercados este lunes?

Esta semana Milei viaja a los Estados Unidos a un encuentro conservador y se verá con Donald Trump. ¿Se hablará de este escándalo que puede tener presentaciones judiciales en el país del Norte? ¿Influirá este tema en los pedidos de Milei para que Trump saque los aranceles a los productos argentinos y que influya favorablemente en el préstamo pedido al FMI?

El Gobierno de la mano de Javier Milei sufre estos vaivenes que lo vuelven imprevisible. Pueden generarse momentos de tensión política y social cuando no es necesario. Y es difícil pensar que esta situación no afecte a la economía, no haga repensar inversiones.

Se hace difícil vivir arriba de una montaña rusa.