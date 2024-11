Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, en donde finalizó decimocuarto, el piloto argentino Franco Colapinto habló sobre como seguirá su carrera en la Fórmula 1 y precisó que todo parecería indicar que no tendrá asiento en alguna escudería para el 2024, pero volvería en el 2026 o 2027.

El pilarense – que volverá a correr este fin de semana, en el marco del Gran Premio de Qatar– se mostró contento con el apoyo de los hinchas argentinos, además hizo hincapié en que son muy incondicionales y lo acompañan en los buenos y malos resultados.

“Volveremos en el futuro, en 2026, 2027, anda a saber cuándo a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas. Son incondicionales, estoy muy feliz de tenerlos”, señaló. “Pasé momentos que me tomaron por sorpresa. No sabes nunca cuándo vas a llegar a la Fórmula 1. Yo tuve una oportunidad única este año y la verdad que estoy tratando de maximizar la oportunidad”, expresó en comunicación con el programa “Perros de la Calle” en Urbana Play.

De igual manera, remarcó que está dando todo de sí mismo para poder pelear por un asiento para el próximo año o el 2026: “Es una chance única y nada, disfrutándolo de manera especial. Estamos haciendo un buen trabajo y estoy tratando de demostrar que me merezco un asiento acá para el futuro. Ojalá se dé en 2026, 2025, en algún momento estaré de vuelta”. Y agregó: “Mi sueño desde chiquito era manejar un F1 y listo. Todo lo que viene alrededor, yo nunca lo busqué, nunca lo quise”.

Por otra parte, Colapinto rememoró el momento en que se enteró de la muerte de su abuelo, a solo horas de competir: “Me levanté a hacer pis, era muy temprano, como a las cinco de la mañana. Vi el teléfono un toque y empecé a leer, y no entendía qué pasó. Empecé a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo”.

Consultado acerca de su parecido con el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, el pilarense respondió: “Tuve algo parecido. El esfuerzo es parecido, y las ganas de llegar a lo máximo de nuestro deporte fueron las mismas”. En ese tenor, manifestó: “Mis ganas de conseguir lo mismo que consiguió él en su deporte son las mismas que tuvo él. Hay una relación muy linda, él es un ídolo mundial, un ídolo de nuestro país. Son muy lindos los aprendizajes que nos dejó”.

En cuanto a la fiebre de los hinchas argentinos con él, el joven de 21 años comentó: “La gente es una locura, a veces parece una cancha de fútbol. Es algo que yo no había visto nunca en el automovilismo, y creo que no lo había visto nadie”.

En otro tramo de la entrevista, brindó detalles de sus sensaciones al competir junto al británico Lewis Hamilton: “Desde muy chico fui fanático de él, junto a Senna. De golpe tenerlo al lado y correr contra él son momentos que te toman por sorpresa. Correr contra tus ídolos son cosas que no te esperas, pero al final cuando te sacas la visera y el casco son todos de carne y hueso. Son todos iguales y les querés ganar”.