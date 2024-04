Este domingo por la noche, se va a llevar a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe). En placa, se encuentran: Emmanuel Vich, Constanza ‘Coti’ Romero, Martín Ku, Zoe Bogach y Juliana “Furia” Scaglione. La última jugadora mencionada, quien, además, es la más polémica de la edición, miró hacia una cámara y le pidió a la novia de Martín Ku que “vote a Constanza”, pero, al hacerlo, insultó a su compañero; en consecuencia, Martín reaccionó y terminaron teniendo un fuerte enfrentamiento.

Todos los detalles sobre la escandalosa pelea entre Furia y Martín de Gran Hermano

Hay que destacar que, a la pareja del participante, la llaman “Tintu”; a raíz de esto, Scaglione lanzó: “Tintu, mandá la palabra “Constanza al 9009”, y, continuó: “Que el pelotudo de tu marido está hecho un bobo”.

Ku, la oyó, y dijo: “Tintu, vos sabes qué hacer. Vos ves todo”, dándole a entender que vote a Juliana y no a Constanza.

Luego, Furia, enojada, expresó: “Te dije ‘pelotudo’. ¿Qué? ¿Te jode?”.

“No me digas pelotudo. No me faltes el respeto. A mí, me hablas bien”, le respondió su “hermanito”.

Pero, esto no quedó ahí, sino que la competidora más polémica, aseguró: “No te tengo miedo… estás hecho un tarado, flaco. No te das cuenta de que vas a perder todo… Venías re bien”.

Gran Hermano: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que sea expulsado; también, ingresando a la página del programa:

