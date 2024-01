A medida que pasaron las semanas, Juliana “Furia” Scaglione de Gran Hermano (Telefe) se fue ganando el cariño del público. En un principio, no contaba mucho acerca de su vida privada, pero, con el correr de los días, se fue haciendo más vulnerable. En la última emisión, la jugadora le reveló a su compañera Lucía Maidana cómo atravesó la enfermedad que tenía su padre, quien falleció por un delicado cuadro de salud físico y mental.

Los fuertes dichos de Furia de Gran Hermano acerca de su vida privada

Furia, confesó: “Un día, a las 12 de la noche, estaba con el documento de mi viejo, firmando un papel, en un lugar re oscuro. Demasiado tétrico”.

Ante esto, contó la interna con sus hermanos: “Mi hermana, en el mismo momento, me dice “vendamos todo”, re codiciosos. Nunca me preguntaron ‘che, te sentís bien’, ‘¿qué vas a hacer?’, ‘¿vas a vivir sola ahí adentro?’ No, todo el tiempo pensando en ellos”.

Luego, reveló: “Pasé un período que no tenía comida, ya que estaba pagando las cosas de mi papá”, y, destacó: “No me puse mal ni me enojé, seguí entrenando”.

“Nunca le conté a la gente que tenía a mi al rededor todo lo que me estaba pasando. Yo comía arroz y huevo, comía mucho arroz. Hasta que, un día, me puse re mal y le dije a mis compañeros que “no tenía comida para competir”. Quería hacerlo y no podía”.

“Estaba pasando un momento re de mier… Mis hermanos no me hablaban. Me re enojé porque dije “¿por qué tengo que pasar por esto y por qué la vida me castiga?’”, se preguntó.

En medio de la conversación, Juliana reflexionó acerca de su vida dentro de la casa: “Yo no puedo creer que estoy acá, que es un lugar re caro. Tengo una pileta a disposición y un gimnasio entero. Eso, sale oro”, expresó.

Por último, se quejó de su “hermanita” Virginia. “Hay gente que no valora, como hace la vieja de mier… esta. No me gusta”.

Gran Hermano: ¿Por qué este domingo nadie abandonó la casa y quiénes están nominados?

Cada domingo, se espera que haya un nuevo expulsado, pero, en esta oportunidad, cambiaron las reglas del juego. En la última gala, la producción decidió que los votos de los televidentes sean positivos, es decir, debían elegir a quienes querían que sigan dentro de la competencia. Santiago del Moro, el conductor, comenzó por los jugadores más queridas, hasta que terminaron quedando cuatro dentro de la placa. Este lunes, en vez de irse uno, se irán dos.

Placa final en Gran Hermano: ¿Por quiénes está conformada?

Los participantes nominados, son: Denisse González, Alan Simone, Sabrina Cortez y Bautista Mescia.

Como la vez anterior, el voto sigue siendo positivo. Esto significa, que abandonarán la casa los competidores menos votados.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre del participante que quieras que continúe en el juego. También, ingresando a la página del programa:

Todos los eliminados de Gran Hermano 2023/2024

Hernán Ontivero

Axel Klekaylo

Williams “El Paisa” López

Isabel De Negri

Catalina Gorostidi

Florencia Cabrera

Leé más notas de La Opinión Austral