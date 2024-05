Este lunes, los participantes de Gran Hermano (Telefe) recibieron a sus seres queridos. Cuando ingresó el hijo de Darío Martínez Corti, Francisco “Pancho”, inmediatamente, saludó a su padre y, luego, salió corriendo y le dio una abrazo a la jugadora más polémica, Juliana “Furia” Scaglione. Durante su estadía, se lo pudo ver muy pegado a la competidora, situación que generó rechazo en su progenitor y, por este motivo, le hizo una fuerte advertencia.

Los escandalosos dichos de Darío de Gran Hermano sobre Furia

Darío y Pancho salieron al patio y, allí, el competidor le dijo: “Viste cómo es Furia con vos… ‘este es mi fan, le voy a tener que cortar el pelo…’ todo lo mismo que hizo con Mauro. No sabes si te apuntó o qué se yo”; ante esto, le advirtió: “Pasado mañana, te puede estar gritando”.

Y, continuó: “Si ella está allá, tenés que caminar para el otro lado. Así juega, te usa. Te agarró y te sentó al lado… no sabes si es buena onda o si te está usando. Tampoco, le des lugar, gratuitamente, acercándote vos, porque juega 24/7 la hija de pu… Nada de pinturas, nada de nada”.

Francisco, lo oyó, y, le respondió: “Sí, lo sé; ya la conozco. Miro todos los días el programa”. “Parece que no entendiste mucho si te lo tengo que estar explicando. Desde que llegaste, estás hablando con ella; es con la única persona con la que estuviste hablando”, respondió, furioso, su padre.

Yanina Latorre y Nazarena Vélez repudiaron a Furia de Gran Hermano tras forzar a Mauro a dormir con ella

Hace unos días, Mauro Dalessio fue eliminado del reality por haber recibido la mayor cantidad de votos negativos. Tras su salida, estuvo frente a los analistas, quienes hablaron sobre sus estrategias y acerca de la relación tóxica que tuvo con “Furia”; a raíz de esto, el exjugador aseguró que “su compañera lo obligó a dormir con ella”; luego de estas picantes declaraciones, Yanina Latorre y Nazarena Vélez, las panelistas del programa “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, repudiaron el accionar de la competidora y lanzaron un fuerte descargo.

¿Qué dijeron Nazarena Vélez y Yanina Latorre sobre el accionar de Furia de Gran Hermano?

Al ver las imágenes, Nazarena, indignada, expresó: “Es tremendo. Me pongo en el lugar de la mamá de Mauro y veo a uno de mis hijos en una situación así, con una chica que, días previos, por no querer tener relaciones sexuales se pone así de violenta, me desespero”.

Y, continuó: “Él ya no sabía cómo, de una manera educada y amorosa, decirle ‘no quiero tocarte, flaca. No tengo ganas. No quiero dormir con vos’”.

Ante estos dichos, Yanina estuvo de acuerdo con su colega, y, comentó: “Yo, la mato. Él tiene derecho a decirle que “no””.

“¡Es un horror!”, le respondió Vélez, y, Latorre, manifestó: “¿Por qué una mujer puede obligar a un hombre y si hace lo mismo el hombre es un desastre?”.

“Es lo mismo y acá nadie dice nada. Si hubiera sido al revés, Gran Hermano lo sacaba de la casa”, afirmó Yanina.

Por último, la modelo, añadió: “Sí, la vemos a la piba y decimos “esto es un horror”, porque, yo repito, la banco y me parece la jugadora de la casa, pero esto es espantoso y punto”.

