Horóscopo del lunes 7 de diciembre: conocé qué te depara la salud, el dinero y el amor con los signos del zodíaco

ARIES

Alivio otorgado por noticia económica. Se desconectan de una situación en la que estaban involucrados injustamente. Reaparecería en ustedes una sensación de tranquilidad que ansiaban realmente lograr. Reciben una oferta interesante. Las cosas siempre tienen posibilidades de solucionarse.

Momento de color: naranja.

TAURO

Jornada para tomarse con más calma los problemas que surjan en la familia. Incurrirían en un error en el lugar de trabajo por distracción. A veces queremos hacer más cosas de las que podemos. Una reunión promisoria para futuro podría surgir durante la jornada. Distiéndanse. Una de las consecuencias del stress es la distracción.

Momento de color: carmesí.

GÉMINIS

Entusiasmo y buen ánimo para propuestas en las actividades. Se complementarán con alguien del entorno laboral para realizar trabajos en común que daría posibilidades de crecimiento. Los afectos están movilizados por razones muy íntimas de ustedes mismos. No actuar por impulso sino a partir de lo auténtico.

Momento de color: rosa viejo.

CÁNCER

El trabajo se presenta con tranquilidad y armonía. Una historia pasada vuelve al escenario actual. El amor perdura cuando es real, sin duda. No se comprometan con cuestiones que luego les resultarán difíciles llevar a cabo. Sensibilidad. Saber manejar las emociones lo mejor posible da tranquilidad.

Momento de color: ocre.

LEO

Sin apurarse piensen cómo van a encarar sus reclamos. Se desprendería poder poner en claro asuntos que competen a papeles. Traten de visualizar hacia dónde realmente apuntan sus sentimientos y háganse eco de ello. La alegría del día un llamado importante. Negar lo que sentimos atrasa la posibilidad de ser felices.

Momento de color: violeta.

VIRGO

Tranquilidad en el plano familiar. La esperanza de recuperar algo perdido los motivaría a buscar otro horizonte. A veces la pérdida de algo nos genera crecimiento, todo tiene un por qué. Una linda respuesta les darán en el plano afectivo. Incentivarse y buscar incentivos para no perder el ímpetu es sano siempre.

Momento de color: pera.

LIBRA

Traten de organizarse desde temprano para poder cumplir con todo lo necesario. Se anticipa una jornada de mucho trabajo en la que los compromisos y las exigencias estarán a la orden del día. Aprendan a atemperar los ánimos y a manejar las emociones. Las cosas no deberían asustarnos sino hacernos sentir dichosos de estar en la vida.

Momento de color: aguamarina.

ESCORPIO

Sensación de incertidumbre en este día con diferentes matices. Posibilidad de que les anuncien algo en el trabajo. Tengan la precaución de estar atentos a los movimientos de papeles o trámites que deban hacer. Tormenta pasajera. Buena jornada para el amor y la compañía. No bajar la autoestima pase lo que pase.

Momento de color: celeste.

SAGITARIO

Posibilidad de encontrarse con tener que decidir movimientos en las finanzas. Acercamiento y espíritu de equipo con personas con las que comparten la rutina laboral. No se desalienten si no llegan las respuestas que esperan para hoy. Debemos aprender a no vivir ansiosos y a dejar que las cosas se acomoden.

Momento de color: azul.

CAPRICORNIO

A afilar la natural capacidad de análisis en todo lo que respecta a actividades. No corran riesgos económicos a causa de un negocio que les pueden ofrecer y pareciera prometedor. Los puntos que su pareja les plantea no son desacertados. Traten de no negar los errores que cometen. Cuando admitimos nuestras faltas empezamos a corregirlas.

Momento de color: blanco.

ACUARIO

Día que pareciera desplegar un abanico de oportunidades. Les prometen buenas posibilidades a raíz de un trabajo que deben realizar. No es momento para descartar nada de lo que se les presente. Todo les traerá algo nuevo para considerar. Cuando las puertas se abren debemos aprender a entrar para ver lo que hay dentro.

Momento de color: frutilla.

PISCIS

El corazón muy abierto para lograr conciliar. Una importante reunión con personas del entorno laboral les hará sentirse seguros en su lugar de trabajo. Hay una pista que les dan con respecto a nuevos movimientos en las finanzas. Saber escuchar, saber captar las cosas válidas para nosotros, hoy ayudará al amor.

Momento de color: lila.