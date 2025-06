Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Tres Arroyos aún no logra asimilar el impacto de una tragedia familiar que terminó con cuatro vidas. Se trata de un femicidio seguido de doble homicidio y posterior suicidio ocurrido este miércoles. Las víctimas fueron Rocío Villarreal, de 34 años, y sus dos hijos, Tiziano (10) y Francesco (3). El autor del triple crimen fue Fernando Dellarciprete, expareja de Rocío y padre de los niños.

La tragedia comenzó en la vivienda familiar ubicada en Larrea al 100, en el barrio Villa Italia. Allí, según confirmaron las autoridades, Dellarciprete asesinó a Villarreal con un arma blanca. Después de cometer el femicidio, el hombre cargó a sus hijos en su Renault Duster blanca y se dirigió a la ruta 228 y al llegar al paraje San Cayetano mató a sus dos hijos.

Según testigos citados por el portal Ecos Diarios, Dellarciprete habría intentado primero un accidente a la vera de la ruta, pero no lo logró. Posteriormente, se internó en un campo cercano, donde pidió agua y un arma, pero no consiguió la ayuda que buscaba. Minutos después, retomó su camino y se arrojó deliberadamente bajo las ruedas de un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 36 años, que no pudo evitar el impacto.

Al llegar al lugar, la Policía Bonaerense encontró los cuerpos de Tiziano y Francesco en un zanjón junto a la camioneta de Dellarciprete, y el cuerpo sin vida del agresor sobre el asfalto. El hallazgo de los niños asesinados estremeció aún más la escena, pero en ese momento nadie sospechaba todavía que la madre también había sido víctima de la violencia del hombre.

Recién alrededor de las 17, familiares de Rocío ingresaron a la casa en Tres Arroyos y la hallaron sin vida. Rocío trabajaba en un emprendimiento personal de venta de cosméticos y había tenido un paso laboral por el Municipio de Tres Arroyos. Fernando Dellarciprete, por su parte, trabajaba en el rubro del transporte de mercadería y había compartido en sus redes sociales imágenes familiares que contrastaban con el horror de este final.

El fiscal a cargo de la investigación, Natalia Ramos, de la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Tres Arroyos, recaratuló el caso como femicidio, seguido de doble homicidio y suicidio. Mientras tanto, la Policía Científica trabaja en la recolección de pruebas y el análisis de las cámaras de seguridad y el teléfono celular del agresor para intentar esclarecer los detalles de esta secuencia trágica.

La conmoción en la ciudad es absoluta. Rocío Villarreal, Tiziano y Francesco fueron despedidos por sus seres queridos, mientras la comunidad de Tres Arroyos se enfrenta a la difícil tarea de comprender un hecho que deja heridas imposibles de cerrar.