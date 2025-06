Es sabido que Ivana Icardi y Wanda Nara nunca se llevaron bien durante los 10 años que la empresaria estuvo junto a su hermano, Mauro Icardi, y ambas lo han manifestado cada vez que se lo han consultado.

Cuando el futbolista y la modelo se separaron oficialmente, Ivana lo celebró desde España, donde vive desde hace muchos años, y se encargó de manifestar, públicamente, su apoyo a Eugenia “La China” Suárez, la actual pareja del jugador; es más, confió que, desde que está con la actriz, su hermano cambió radicalmente su relación familiar y mostró un claro acercamiento tanto con el lado materno como paterno.

Es en este marco que, durante la tarde del viernes Mauro esperaba que la oficial del Ministerio Público Tutelar y sus abogadas lograsen convencer a Nara que acatase la orden judicial y le entregase sus hijas, Ivana explotó en las redes sociales contra su excuñada.

A través de “X” (ex Twitter), la influencer escribió durísimos mensajes contra Wanda, a quien le reclamó por Isabella y Francesca en apoyo al jugador.

“¡Wanda Nara, sos una impresentable! Lo que haces no tiene nombre ¡Con los niños, no!”, disparó Ivana, visiblemente enojada por la situación que atravesaban su hermano y sus sobrinas.

Pero, eso no fue todo, porque, a pesar de estar a miles de kilómetros, siguió a través de las redes todo lo sucedido y fue expresando su enojo e impotencia frente al escándalo en el que las únicas perjudicadas fueron las menores.

En otros posteos, Ivana Icardi se preguntó, primero, “Qué pasa con la Justicia en Argentina”, para, inmediatamente, sumar otro tweet en el que acusó a Wanda de secuestrar a la nenas. “Fran e Isabella aman a mi hermano. Dejen de implementar que no se quieren ir con él. Esto, en cualquier parte del mundo, es secuestro”, lanzó, furiosa.

En tanto, en otros dos posteos, en los que descargó toda su impotencia ante la situación vivida por su hermano y sus sobrinas, Ivana Icardi reflexionó, enojada: “Soy madre y eso no se hace”, al tiempo que, al cabo de unas horas, cuando se viralizó un terrible video en el que se la ve a Isabella llorando mientras la Dra. Mattera, del Ministerio Público Tutelar, le explicaba que su papá no tenía pensado llevárselas a Turquía, arremetió contra Nara. “¿Por qué exponen la angustia de una niña? No entiendo”, concluyó, indignada.

Leé más notas de La Opinión Austral