Javier Milei aseguró que "hemos vuelto a darle libertad a la Justicia" al referirse a la condena de Cristina Kirchner

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista en el podcast de Lex Fridman donde destacó los logros económicos de su gestión, ratificó el rumbo del Gobierno, sobre su relación con Donald Trump y Elon Musk. Además, embistió contra los medios. El primero fue mientras explicaba su “batalla contra la corrupción” y para ello tomó como ejemplo la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner.

“En términos de condenar la corrupción, hace dos días se condenó a Cristina Kirchner por corrupción. Ayer, les quitamos las jubilaciones de privilegio”, señaló Milei. Y agregó casi en la misma frase: “Hemos vuelto a darle libertad a la Justicia. No solo se condenó a Cristina Kirchner, sino que se condenó los dos ataques terroristas que hizo Irán”, dijo en el popular podcast de Fridman, un investigador de origen ruso-estadounidense en el campo de la Inteligencia Artificial que trabaja y enseña en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

En esa línea, Milei aprovechó para cuestionar “algo que es profundamente corrupto”. Y marcó: “Es la corrupción de los medios de comunicación. Le quité la pauta oficial, y a pesar de que generamos noticias maravillosas todas las semanas, hablan pestes, quieren mentir calumniar, ensuciar, decir cualquier aberración y pretenden que yo ni siquiera les conteste. Por eso gran parte de los periodistas odian la red social X y nosotros, los libertarios, la amamos a la red X. Sin embargo, estos supuestos periodistas que defienden la libertad de expresión lo que quieren es que se censuren las ideas que a ellos no les gustan porque son de izquierda, porque son wokes, porque no soportan la competencia. Porque si tuvieran que ir a pelear mano a mano, cara a cara, en un terreno nivelado, por las ideas, perderían, porque fueron un fracaso económico, cultural, ellos no pueden pelear de igual a igual. Por eso exigen que las redes sociales tengan censura”.

En el segundo tramo acusó a los medios de poner “tres drones en mi casa presidencial para espiarme”. “Les sacamos el monopolio del micrófono y al sacarle el monopolio del micrófono le quitamos el privilegio de la extorsión”, dijo. Y agregó que si alguien lee los diarios en la Argentina, el 85% de las cosas que se dicen “son mentira”.

“La economía está en un momento floreciente”

El presidente Javier Milei destacó este martes la tendencia económica que atraviesa el país a once meses de su llegada al poder y sostuvo que “la economía está en un momento floreciente y eso se sostiene con reformas de largo plazo”.

“Argentina encontró su piso de actividad en el mes de abril. A partir de ese momento empezamos a experimentar una recuperación cíclica. Los salarios vienen creciendo todos los meses por encima de la inflación. o sea, creciendo. Los salarios nominales le están ganando a la inflación. Ya estamos en niveles similares a los que teníamos en noviembre, lo mismo para las jubilaciones”, sostuvo.

“Con el fuerte ajuste fiscal que hicimos hemos bajado el riesgo país de 3.000 puntos básicos a 770. Eso se traduce en menores tasas de interés y eso genera un aumento de la inversión y del consumo. La economía argentina en este momento está floreciente. Y eso se sostiene a largo plazo con reformas estructurales, que es lo que hacemos día a día desregulando la economía”, siguió.

Y sobre la economía, agregó: “Esto es tan evidente que los salarios que más están creciendo son los del sector informal, quiere decir que la pobreza y la indigencia están cayendo mucho más rápido de lo que imaginamos”.

Luego Milei pasó a referirse a cuestiones como lo comunicacional: “Si usted no da la batalla cultural le va a pasar lo que a Chile, que tuvo un exitoso modelo económico, fue sostenido en el tiempo, pero en algún momento se cayó porque el socialismo de a poco fue tomando las instituciones, la educación y los medios de comunicación. Con eso atacó el sistema. Hay que dar la batalla en todos los planos, si uno no tiene presente eso va camino al fracaso”, evaluó.

Según el libertario, la discusión política debe centrarse en tres planos: “En el económico, capitalismo de libre empresa. En el político, la democracia liberal republicana con control de poderes. Finalmente, la batalla cultural. En este último el socialismo ha sido exitoso, ganó muchas elecciones. Pero se está resquebrajando porque produce miseria”, detalló.

“Los liberales producen buenos resultados en la economía y eso puede dar lugar a gobiernos sólidos. El problema es que los liberales no han dado la batalla cultural”, insistió.

Por otro lado, se refirió a la nueva etapa que se abre con Donald Trump: “Con la apuesta a que Estados Unidos vuelva a ser el líder de Occidente, que viniera alguien que hiciera a América nuevamente grande apostamos a, en ese proceso, ser un aliado comercial, lo que además es una gran idea”.

“Entonces nosotros queremos avanzar y profundizar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos también en términos de inversiones y también buscamos ser un aliado de la OTAN”, agregó.

Además, Milei dijo que “varias cosas” admira del presidente electo Trump. “La primera es que probablemente, y ha dado pruebas más que suficientes en su primera presidencia, que entiende la naturaleza de la batalla cultural. Él ha enfrentado el socialismo abiertamente, sus discursos van en contra del socialismo de manera abierta”, destacó.

Y aludió al atentando que sufrió el republicano durante un acto de campaña. “No solo eso, otra cosa que yo también le admiro es el coraje. De hecho, gracias a Dios no lo mataron, pero fue por un pequeño acto que no lo mataron, que fue que justo se corrió. Y sin embargo, eso no lo amedrentó, siguió”, celebró.

Sobre su relación con Elon Musk

En otro tramo del podcast, Milei se refirió al vínculo que mantiene con Elon Musk y bridó detalles de las tres reuniones que compartieron. “Tengo una admiración enorme por él. Es una persona absolutamente fuera de lo convencional. Es un gran luchador de las ideas de la libertad, lo que ha hecho X… Y cómo está ayudando al mundo a despertar y a tomar conciencia de los virus sociales y del virus woke”, indicó. “Eso ya lo convierte en un héroe de la historia de la humanidad”, remató luego.

“Cuando fui a hablar con él, creí que iba a tener charlas propias de las que uno tiene con un empresario exitoso que entiende de sus negocios”, señaló Milei en alusión a la impresión que tuvo sobre Musk tras reunirse por primera vez en la fábrica de Tesla en Austin, Texas. “Una de las cosas que a mí me generó un shock fue que nosotros teníamos pactada una reunión de 15 minutos, pero estuvimos reunidos por más de 45 minutos”, detalló.

Con sorpresa, Milei le contó a Fridman que uno de los temas que salió en aquella reunión fue la cuestión demográfica. “Jamás me imaginé que iba a estar discutiendo eso con un hombre de negocios”, admitió Milei al tiempo que recordó una humorada por parte del dueño de Tesla y SpaceX.

“Dado que compartíamos nuestra visión sobre las cuestiones demográficas, me dice: ‘usted ¿para cuándo va a avanzar con esto? Yo le dije: ‘yo tengo cinco hijos’. Y él contestó: ‘los de cuatro patas no cuentan’”, relató Milei. “La segunda reunión fue cuando aquí en las universidades empezaron a haber manifestaciones antisemitas y donde básicamente se ponían banderas de Palestina y se agredía y se perseguíaa judíos. En ese momento, cuando tuvimos esa segunda charla, él se mostró profundamente involucrado con eso y me planteo la cuestión de la batalla cultural”, detalló.

“Esto, ni siquiera en el plano político, es tan convencional”, consideró Milei quien explicó que durante el último encuentro entre ambos hablaron sobre “la libertad y lo que se jugaba Estados Unidos en esta elección”.

