Tras más de cuatro meses internado en el Hospital Italiano, la esposa de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, habló en el programa “ El diario de Mariana” (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, y dio detalles sobre la salud del periodista; además, se refirió a la interna familiar.

La interna estalla en la familia de Jorge Lanata

Con respecto a la salud del periodista, Elba, aseguró: “Está mucho mejor y, eso, es gracias al hospital”; también, indicó: “Jorge está en las mejores manos del país”.

Por otro lado, ha surgido una nueva polémica que envuelve al periodista: ante las irregularidades relacionadas con los bienes del comunicador, su esposa ha iniciado acciones legales para solicitar una auditoría y presentó una denuncia de “inhibición general”. Este jueves, se conoció un fallo de la Justicia que favoreció a la abogada al recusar a la jueza encargada del caso.

Lucila Córdoba, quien había decidido que la responsabilidad sobre la salud del periodista debía compartirse entre su esposa y su hija Bárbara, fue recusada por estos motivos: la demora en resolver el asunto. La jueza dejó la situación en una especie de limbo, ya que restringió la capacidad del comunicador para decidir sobre su salud, pero no así en lo relacionado con sus asuntos patrimoniales; por ende, las abogadas de Elba argumentaron que “no se les permitía acceso a todos los incidentes en la causa”, lo que les obligó a responder sin tener toda la información. Existía confusión sobre quién tenía el control sobre la internación y la determinación de la capacidad de Lanata.

Elba no ofreció más detalles, y, aseguró: “Me manejo desde el expediente y no me gusta hablar públicamente de esas cuestiones”, aunque, también, destacó: “Sí, es mi deber hacer todo lo que tengo que hacer, en defensa de Jorge, en el expediente”.

Sin embargo, implícitamente dio a entender que ha habido gastos injustificados. “Todo lo que dije fue en la Justicia. En el mismo escrito están los gastos que no se pueden justificar. Lo único que me importa es que yo, siempre, fui defensora de Jorge”, cerró Marcovecchio.

Leé más notas de La Opinión Austral