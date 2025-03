Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En unos días se van a cumplir cinco meses desde aquel miércoles 23 de octubre de 2024, día en que Nayelly Lujan García Servin de 15 años faltó a una clase de inglés y se fugó con el marido de la madre y padre de sus hermanos. El caso no deja de causar conmoción tanto en la zona norte de Santa Cruz, en el resto de la provincia y a nivel nacional. La última pista significativa que obtuvieron los investigadores es que habían ingresado al país de Bolivia. Ahora, estarían por reactivar la búsqueda.

La menor se subió a la camioneta Ford EcoSport de su padrastro Juan Ignacio Esteban Apaza (32), se fueron de la localidad de Pico Truncado y, hasta el momento, el paradero de ambos es un misterio. Aún están vigentes las recompensas de 5 millones de pesos que dispuso el Ministerio de Seguridad a través del Programa Nacional de Recompensas, a las personas que aporten datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de la adolescente y a quienes brinden información útil para conseguir la detención de su padrastro, quien tiene pedido de captura desde el 28 de octubre.

Juan Ignacio Esteban Apaza.

Alberto Luciani, abogado de la madre, Arcenia Servin, dio a conocer que en septiembre la mujer denunció un presunto abuso sexual de Apaza en contra de su hija. Al día siguiente de la fecha en la que la adolescente y su padrastro se fueron, se iba a hacer la Cámara Gesell. De hecho, la misma madre de la menor señaló en diálogo con Crónica TV que su otra hija le había comentado que su papá y Nayelly estaban juntos. El comerciante habría persuadido a la menor para que escapara con él, antes de una posible detención por la acusación.

A esta altura, Luciani le recomendó a Apaza que se entregue y se ponga a derecho. “Tiene que afrontar dos causas que son con pena alta“, por el presunto abuso sexual y la sustracción de menores. “Le espera un proceso complejo; el tiempo que lleva prófugo de la Justicia agrava su situación; seguramente cuando los atrapen el juez le va a dictar prisión preventiva hasta el juicio por peligro de fuga; podría llegar a tener hasta 20 años de prisión“.

Vecinos de la localidad durante la marcha.

Búsqueda de Nayelly

El paradero de Nayelly y Apaza es un misterio no resuelto. Durante en mes de noviembre fueron surgiendo distintas pistas: la Ford EcoSport fue vista en las provincias de La Pampa y Córdoba y creció la sospecha de que podrían dirigirse a Salta -provincia de donde es oriundo Apaza-. La DDI encontró la camioneta el 14 de noviembre abandonada y sin chapas patente en un depósito de la frontera de Bolivia. ¿Ingresaron caminando a ese país?

Fuentes ligadas a la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, Leonardo Cimini, le comentaron al diario La Opinión Austral que no se sabe nada del paradero de ambos. “No nos han notificado nada nuevo, todo sigue como está”, comentó una fuente a este medio y agregó: “La búsqueda se va a retomar y en todos los puntos donde se sospechó que podían estar, pero no hay nada, es como si se los hubiese tragado la tierra“.

La madre de Nayelly. FOTOS: JULIO HARO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

La sospecha de los investigadores es que desde el país boliviano hayan ingresado a Perú o Colombia. Años atrás, Apaza había viajado a esos países para realizar cursos y perfeccionarse en la reparación de dispositivos electrónicos. Es decir que el hombre sabe como moverse en esos lugares y es posible que tengan personas conocidas que los estén ayudando. Debido a esto, los investigadores sostienen la posibilidad de que Nayelly y Apaza hayan pasado a otro país desde Bolivia.

Qué dicen los padres

Arcenia vive momentos de angustia, su ex esposo se fue con su hija, la dejó con menores de edad a su cargo y con una considerable deuda bancaria. La mujer, que mantienen una comunicación fluida con Radio Las Heras FM 92.1, dijo que saca fuerzas de donde sea por sus hijos más chicos, que quedaron con ella en Pico Truncado. “No sé en qué situación estará ahora mi hija, son muchos días que no sé dónde está o cómo se encuentra. Ella tiene la vida por delante, tiene un futuro maravilloso que le espera y no merece una vida así”, dijo.

El papá de Nayelly habló con La Opinión Austral.

Asimismo, en relación a Apaza, comentó: “Confiaba en él y no me esperaba que me haga algo así, me destruyó la vida por completo, él sabe en qué situación me dejó y le pido que recapacite porque me dejó un montón de deudas y tengo que mantener a los chicos; que entregue a mi hija y se deje capturar por la Justicia”, añadió, dando a conocer que las cosas que tiene están a nombre de él y ella no puede hacer nada.

Finalmente, desde Asunción-Paraguay, el papá de Nayelly, Efraín García, habló con La Opinión Austral y le dejó un mensaje a su hija adolescente, donde le pide que vuelva y “no tenga miedo”. Señaló que aunque “no tengo plata” va a recibir a la adolescente en su hogar. En este sentido, Efraín manifestó: “A mi hija le digo que no tenga miedo y vuelva con nosotros, que no estoy enojado con ella por lo que hizo y lo que pasó ya está, ahora hay que seguir adelante porque no queda otra”, comentó a través de un contacto telefónico con este medio.