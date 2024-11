En septiembre, Pampita y Roberto García Moritán le pusieron un punto final a su relación y, tras tomar caminos separados, la modelo comenzó a salir con el polista Martín Pepa, pero, al parecer, el exlegislador no puede superarla, ya que en sus redes estaría la prueba de que, todavía, no logra borrarla de su vida.

Todo se debe a que en la cuenta oficial de Instagram de Moritán tiene una “historia destacada” bajo el nombre “mi vida”, donde, incluso, la foto de portada es una de la modelo con él.

Aunque el mayor interés que demuestra el exlegislador por la modelo es dentro de la historia, ya que cuenta con distintas imágenes de Pampita, donde en una expresa “celebrar el amor siempre”, mientras la abraza.

A pesar de que algunas fotos o videos están mezclados con los hijos del exministro, el hecho de que quien más aparezca sea la modelo, deja en claro que él sigue interesado; sin embargo, más de una vez Moritán expresó que “siempre serán familia”, en especial por su hija.

Pampita habló sobre su separación de Moritán en el living de Susana Giménez

Pampita pasó por el living de Susana Giménez y reveló cuál fue el detonante que hizo terminar su relación con Roberto García Moritán; además, dio detalles sobre su vínculo con el polista Martín Pepa, con quien se la vinculó sentimentalmente estas últimas semanas.

Pese a los motivos que la llevaron a separarse de Moritán, la modelo aseguró no tener rencor. “Yo no quedo peleada con nadie; siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Me quedo con lo bueno de este matrimonio; también, está Anita, que fue un regalo maravilloso de la vida”, aseguró.

Luego, Susana quiso indagar sobre los motivos de la separación. “Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar”, se sinceró la modelo, mientras prefería no entrar en detalles. En este marco, indicó: “Estuvimos casados casi cinco años. El 20 de septiembre se terminó la relación”.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era, para mí, un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia, mis hijitos, un compañero… volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando, porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar ni destruir, que iba a desaparecer todo”, lanzó la influencer.

“¿La causa fue por un engaño? ¿Por plata?”, le consultó Giménez. “Por plata, no, Su. Por Dios”, respondió Pampita, y, continuó: “Se terminó todo de un día para el otro”, aseveró, mientras soltaba otras enigmáticas frases como “hay que tener los ojos bien abiertos siempre”.

“El que no quiere estar conmigo, la puerta está ahí. No le vas a rogar al otro para que se quede. Yo no era la prioridad de Roberto”, cerró la modelo, mientras advertía que no quería referirse en malos términos a su ex porque tanto sus hijos, como los que él tuvo en su matrimonio anterior con Milagros Brito, estaban viéndola.

Pampita confirmó su relación con Martín Pepa

Dejando a Moritán en el pasado, la modelo se refirió a su vínculo con Martín Pepa. “Estoy conociendo a alguien”, fue lo primero que dijo, para confirmar los rumores que habían trascendido en los últimos días.

Allí, la modelo contó que se conocían de La Pampa, de hace muchos años, pero que cuando se conoció su separación del exlegislador, nació un vínculo amoroso. “No éramos tan chicos cuando nos conocimos, pero jamás nos miramos con otra intención porque yo estaba en pareja y él también. No se nos ocurrió de ninguna manera”, expresó.

“La primera salida fue acá en Buenos Aires en el Teatro Colón, para ver a Piazzolla, que yo soy muy fan. Era también una cita con sus hermanos, que conozco a todos, y en grupo. La primera vez que salí ya salió la foto, así que fue como estar en todos lados y, todavía, no había pasado nada”, dijo.

“Mandó flores durante muchos días”, reveló, sobre cómo él la conquistó. “Eso es lindo para curar tu corazón y tu alma”, intervino Susana, pero la modelo, la corrigió. “Mi corazón se va a curar solo, no es porque aparece alguien. Es algo que tiene que hacer su proceso solo. Una cosa no quita la otra, pero… bueno, llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan y me hacen bien”, destacó.

“Él vive en muchos lados. Nunca tuve una relación a distancia y toda la vida quise estar abrazada todos los días, ver series el finde y me fue pésimo, así que… Vamos a probar algo nuevo”, concluyó la ex de Moritán.

Filtraron la descomunal cifra en dólares que cobró Pampita para ir al programa de Susana Giménez

En el programa Socios del Espectáculo (El Trece), los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron cuánto habría cobrado la modelo para estar en el living de Susana Giménez.

“Te vamos a contar cuánto cobró Pampita por estar sentada ahí. Lo bien que hace facturando. Fue por dinero…”, comenzó diciendo Pallares en el comienzo del programa. En medio del misterio y el hermetismo que generó, finalmente, sacó todo a la luz

Primero, recordaron lo que fue la nota de la modelo recién separada y a donde juró que nunca hablaría nada de su separación, algo que anoche se rompió y confesó pocos detalles de su ruptura con el empresario gastronómico.

“Lo que no se terminó fue Pampita y los negocios. Pampita para estar sentada en el living de Susana Giménez, ojo, desmientan, ustedes saben que acá no se miente, nosotros vamos a las fuentes. Vamos a decirlo para evitar cartas documentos y todos los enojos que pueden llegar a venir… habría cobrado 30 mil dólares para estar en el living de Susana Giménez”, deslizó.

