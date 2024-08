Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fin de semana, Mirtha Legrand tuvo como invitada a Leda Bergonzi, la “sanadora” y cantante rosarina, en su programa “La Noche de Mirtha” (El Trece). En la conversación, la conductora cuestionó a la sanadora sobre una polémica surgida a principios de año por sus declaraciones en Chile, donde afirmó que “el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón” y que “el cáncer es todo emocional”.

Estas afirmaciones llevaron a Bergonzi a ser criticada tanto por la Iglesia como por oncólogos y profesionales médicos. En el programa, la sanadora aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto. “No quiero volver a lo que dije en ese entonces porque me trajo muchas consecuencias“, señaló.

Sin embargo, la “sanadora” se terminó metiendo en otra polémica, debido a sus dichos sobre el colectivo LGBTIQ.

“Una de nuestras funciones es evangelizar a las chicas de la calle, a los trans y trabajadores de la noche. Compartir con ellos y hablar te permite conocer cómo empiezan a cambiar su sexo y por qué. Y muchos dan con que es un enojo y una falta de perdón”, aseguró Leda.

“Reincide en mí y con esto no digo tener la razón, pero nos enojamos, nos privamos y con el primero que nos enojamos es con Dios”, continuó.

Repudio a los dichos de Leda Bergonzi sobre la identidad de género

Tras los dichos de Leda Bergonzi en el programa de Mirtha Legrand, se desató la polémica en las redes sociales y distintas personas salieron a repudiar los comentarios de la “sanadora”.

Entre las voces que se alzaron, estuvo la de Esteban Paulon, diputado nacional por Santa Fe, quien escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “No Leda, la identidad de género o la orientación sexual de una persona no está definida por “un enojo” o “una falta de perdón”. La diversidad de formas de la sexualidad humana no tienen un origen. Lamentable que un mensaje de fe, se transforme en un mensaje de odio“.

“Leda Bergonzi, que tiene un predicamento y una llegada, no sólo habla de la orientación sexual de las personas, sino también la hemos podido escuchar que el cáncer deriva de un sufrimiento y de no poder perdonar y de no estar en una con Dios. Es preocupante, así como a una persona de nuestro colectivo le puede causar dolor y pesar este tipo de declaraciones, a una persona que atraviesa una enfermedad grave, puede significar que deje un tratamiento. Hay que ser responsable con lo que uno dice y declara, y en este caso, una persona que tiene mucha llegada mediática“, ahondó el legislador nacional en declaraciones radiales.

Por su parte, el periodista Luis Bremer, conocido por su trabajo en medios de comunicación, utilizó sus redes sociales para condenar estos comentarios, señalando que son “peligrosos” y “temerarios”.

Bremer subrayó que vincular la identidad de género con un enojo hacia Dios es especialmente preocupante en un país que cuenta con una Ley de Identidad de Género que protege los derechos de las personas trans y no binarias.

Además, Bremer destacó la complejidad del trabajo sexual en un contexto de marginalidad como el que se vive en Argentina, refutando la simplificación de Bergonzi de que esta actividad es únicamente el resultado de un “enojo”.

Leé más notas de La Opinión Austral