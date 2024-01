Con el pasar de los días, Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich de Gran Hermano (Telefe) fueron los que protagonizaron las peleas más escandalosas dentro de la casa. Por este motivo, el conductor Santiago del Moro les dijo que vayan al sum para que tengan un careo y, en vez de hacer las paces, siguieron discutiendo frente a sus compañeros. Juliana “Furia” Scaglione, conocida por llevarse bien con Catalina, hizo una impactante revelación sobre la situación que dejó a todos sorprendidos.

¿Qué había pasado entre Emmanuel y Catalina de Gran Hermano?

Durante la madrugada, a Vich le gritaron “te amo”. A raíz de esto, el joven respondió y Gorostidi lo fulminó.

“Gracias, mi amor”, había expresado el jugador. Por su parte, su hermanita oyó estos dichos y le dijo: “El domingo te vas, puto”.

Ante esto, Emmanuel, furioso, manifestó: “Maleducada, vení a decírmelo en la cara. ¿Cómo me dijiste?”. Después de esto, la producción puso música para que no se escucharan todas las barbaridades que decían.

Todos los detalles sobre el careo entre Emmanuel y Catalina de Gran Hermano

A raíz de esto, Santiago les pidió que tengan un cara a cara.

Primero, Emma quiso remediar el mal momento y comentó: “Nunca tuve ningún problema con vos y siempre fui a buscarte de la mejor manera. No te hice nada malo. Yo creo que vos sos así y lo respeto, pero no era para llegar a ese extremo. Me siento re mal, angustiado. No pedí ninguna sanción, ni pido irme ni que te vayas”.

Pero, a Cata no le interesó estar bien con su “hermanito” y aseveró : “Si yo fuese falsa y quisiera que todos me voten para quedarme, te pediría disculpas por la palabra “puto”, pero no. Soy una mina que va de frente, que nunca miente. Mil veces te dije que “no era por ahí” y fue de corazón. La palabra está en la jerga y se la hubiera dicho a cualquier otro. No me gustó cuando me pecheaste”.

Ante esto, el jugador acusó a a su compañera de “violenta, discriminativa y homofóbica”, y la médica, manifestó: “Si la gente sintió un agravio por una puteada que, lamentablemente, tenemos en nuestra jerga, pido disculpas”, y, aseguró: “Yo no soy homofóbica y Agostina tampoco”.

Furia de Gran Hermano tomó una impensada decisión tras la pelea de Cata y Emma

Después de este cara a cara, los dos se dirigieron hasta el comedor de la casa y continuaron la pelea. Furia se encontraba en el medio de Gorostidi y Vich y, sin emitir sonido, se mostraba muy molesta por la situación.

Luego de unos minutos, soltó: “Yo no soy partidaria de esto, ya lo dije ayer”. Esta declaración dejó impactados a todos, ya que se esperaba que defendiera a Catalina, su compinche dentro de la casa.

Placa final en Gran Hermano: ¿Quién fue salvado y cuál de los jugadores quedó nominado?

Con los votos de los jugadores de Gran Hermano más las sanciones que hubo, la placa había quedado compuesta por: Zoe Bogach, Lisandro “Licha” Navarro, Alan Simone, Carla “Chula” De Stefano, Catalina Gorostidi, Emmanuel Vich y Agostina Spinelli, pero, como siempre, se realiza la salvación del líder. Por tercera vez, ese rol se encuentra cumpliéndolo Martín Ku. En la última emisión, el participante anunció a cuál de sus compañeros salvaba y a quién iba a nominar.

Quinta placa en Gran Hermano: ¿Quiénes son los nominados definitivos?

Con la decisión ya tomada, Martín informó que sacaba a Carla.

Por otro lado, eligió a Sabrina Cortez para “subir” a placa.

Por lo tanto, quienes se puede llegar a ir el próximo domingo son: Zoe, Lisandro, Alan, Catalina, Emmanuel, Agostina o Sabrina.

Gran Hermano 2023/2024: ¿Cómo votar?

Las votaciones se pueden hacer a través de mensaje de texto, poniendo “GH al 9009” con el nombre de la persona que quieras que sea eliminada. También, ingresando a la página del programa:

Leé más notas de La Opinión Austral