Susana Giménez regresó a la pantalla de Telefe y una de sus invitadas fue María Becerra, quien además interpretar sus éxitos “Agora”, “Corazón vacío” e “Imán (Two of Us)”, charló con la diva y dio detalles sobre la perdida de su embarazo ectópico.

Cabe recordar que, el pasado 5 de septiembre, la cantante contó en su cuenta de Instagram acerca de la pérdida, por lo que el personal médico tuvo que intervenirla.

El duro relato de María Becerra sobre la perdida de su embarazo ectópico

“Fue bastante duro. Sigo haciendo el duelo. Uno se prepara mentalmente para otra cosa. Me lo descubrieron medianamente rápido, como a la semana de que me enteré”, le confesó Becerra a Giménez.

“Y estábamos ahí como ¿cómo le vamos a decir a la familia? Estábamos pensando en esperar. Yo quería esperar a tener tres meses, porque sé que si tenés menos, lo podés perder. Tenía miedo. Desde el primer momento, sentí muchos dolores”, indicó la artista.

“Lo pasé muy mal. Sentía que no era un embarazo normal. Para mí, no estaba bien mi embarazo, entonces, tenía miedito la verdad… de repente, un día estaba ensayando para una presentación que tenía para un evento de los Latin Grammy”, expresó.

En esta línea, continuó: “Cantando, empecé a tener dolores muy fuertes. Después, di una entrevista y tenía la panza tan inflamada que me tuve que desabrochar el botón. Dije: “Me desabrocho el botón, perdón. No es de desubicada, sino que es que no puedo más, me duele mucho la panza”. Terminé y me fui corriendo a donde estaba Juli para tomar una decisión en conjunto”.

“No quería ir a una clínica y que todo el mundo se entere que estaba embarazada. No sabía qué tenía, entonces, llamé a una amiga, Cami, que me ayudó, porque trabaja en una clínica y fuimos. Ahí, me hicieron un estudio y me dijeron que estaba con una hemorragia interna, que por eso me dolía, por eso sufría”, aseguró María.

“Nunca sentí tanto dolor en mi vida. La pasé muy mal”, manifestó.

“Eso fue hace poco, harán 20 días más o menos. Fue una operación, la paroscópica. Me recuperé re bien y estoy muy agradecida con los médicos, con Dios también”, aseveró la intérprete de “Adios”.

Luego, Susana le preguntó si con su novio seguirán buscando un hijo, a lo que la cantante, respondió: “Obvio, sí. Yo sueño con ser madre, él sueña con ser padre. Él es el amor de mi vida siempre lo digo. Estamos hace años. No quiero estar con otra persona, no me interesa nadie más que él y sé que para él es lo mismo. La verdad que es el mejor compañero del mundo”.

Todos los detalles sobre el regreso de Susana Giménez a Telefe

En el tan esperado sketch, estuvieron Nicolás Vázquez, Jorgelina Aruzzi, Peter Lanzani, La Sole Pastorutti, Iván de Pineda y Damián Betular; entre otras estrellas.

Además, formaron parte Paredes y Rodrigo De Paul, que, luego, compartieron una entrevista grabada con Susana y una partida de truco con la participación especial del empresario Guillermo Coppola.

Finalmente, Giménez confirmó la vuelta del juego “Salven los millones”, sorteos por $100.000.000 y hasta recibió la visita de Mora Bianchi, la actriz que debuta este lunes, a las 21.15 hs, por Telefe con la telenovela “Margarita”, secuela de “Floricienta”.

