En las últimas semanas, Sofi Morandi no estuvo presente en el programa “Soñé que volaba” de Olga; esta situación, generó que los seguidores se comiencen a cuestionar si había alguna interna entre ella y sus compañeros. Recientemente, Migue Granados, el conductor principal, habló con “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, y reveló los motivos por los cuales su colega no está yendo.

Los tremendos dichos de Migue Granados sobre Sofi Morandi

Antes de hablar sobre Sofi, el cronista le preguntó a Granados “si se siente el número uno con respecto al streaming”. Al escuchar esto, respondió que “sí, pero le da vergüenza admitirlo”.

Luego de estos dichos, se refirió a Morandi. “Sofi está haciendo teatro y, además, estaba con nosotros y está con un tema en Neuquén; ella, es de ahí. Entonces, como estaba comprometida con el programa, tramos que si hacía otra cosa, una serie o película, sea después de nuestro horario, para poder construir juntos qué es la que queremos y, como tenía que viajar, porque está con temas familiares, dijo que ‘se baja, porque no nos quiere cagar dos veces por semana por un imprevisto'”.

Y, agregó: “Ya estaba pasada de rosca por esto, con ansiedad y… bueno, estamos viendo qué pasa”. Por lo que el periodista, le consultó: “¿O sea, se bajó ella?”, a lo que Migue, aclaró: “No se bajó, no estuvo yendo estos días, pero… no sé, porque, a la vez, me da culpa, ya que no nos quiere cagar… Estamos viendo qué pasa. Me da incertidumbre. Además, ¿con quién reemplazamos a una persona como Sofi? Ojalá, no se vaya”.

¿Cómo es la programación de Olga?

Paraíso Fiscal : lunes a viernes (06:00 a 8:00 hs). Conducción: Fer Dente, Luciana Geuna, Noelía Custodio y Tania Wedeltoft.

: lunes a viernes (06:00 a 8:00 hs). Conducción: Fer Dente, Luciana Geuna, Noelía Custodio y Tania Wedeltoft. Sería Increíble : lunes a viernes (08:00 a 10:00 hs). Conducción: Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular, Homero Pettinato y Verónica Lozano.

: lunes a viernes (08:00 a 10:00 hs). Conducción: Nati Jota, Eial Moldavsky, Damián Betular, Homero Pettinato y Verónica Lozano. Soñé que volaba : lunes a viernes (10:00 a 13:00 hs). Conducción: Migue Granados, Sofi Morandi y Lucas Fridman.

: lunes a viernes (10:00 a 13:00 hs). Conducción: Migue Granados, Sofi Morandi y Lucas Fridman. Cuando Eric conoció a Milton : lunes (13:00 a 16:00 hs). Conducción: Homero Pettinato, Gimena Accardi y Toto Kirzner.

: lunes (13:00 a 16:00 hs). Conducción: Homero Pettinato, Gimena Accardi y Toto Kirzner. Generación dorada : martes (13:00 a 16 hs). Conducción: Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular.

: martes (13:00 a 16 hs). Conducción: Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular. Se extraña a la nona : miércoles (13:00 a 16 hs). Conducción: Yayo, Fran Gómez y Caro Pardíaco.

: miércoles (13:00 a 16 hs). Conducción: Yayo, Fran Gómez y Caro Pardíaco. Mi primo es así: jueves (13:00 a 16 hs). Conducción: Martín Rechimuzzi, Toto Kirzner y Evelyn Botto.

