El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, reafirmó su decisión de no enviar gas y petróleo de su provincia a la Nación si no recibe los fondos de coparticipación.

En plena entrevista con la Nación +, en la que argumentaba las razones por las cuales tomó esta drástica medida, se dio a conocer el comunicado del Gobierno de Javier Milei sobre esta advertencia del mandatario chubutense, que contó con el apoyo de sus pares patagónicos.

Desde la Oficina del Presidente alegaron que “los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación”.

Y añadieron que “de ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere”.

“Nacho” Torres le respondió a Nación

Ante este escrito, “Nacho” Torres afirmó: “Yo no creo que la política se vea por Twitter, no me interesan los escraches de los trolls, no me interesan estas frases hechas, revanchistas, tribuneras. A mí me eligieron para defender los derechos de los chubutenses, y lo voy a hacer. Me voy a hacer cargo de las consecuencias legales; que me denuncien, que me manden a Gendarmería, que me metan preso, no me interesa”.

El gobernador cuestionó: “¿Por qué los chubutenses tienen que quedarse sin educación, sin salud, sin seguridad? Vamos a ir a la justicia, ella lo va a resolver”.

Comentó que “mi provincia hace 6 años tuvo solamente un año de clases. Por primera vez en 10 años acordamos para que empiecen las clases, arreglamos las escuelas en tiempo récord y pudimos presentar una ley de profesionalidad docente”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “yo no puedo permitir bajo ningún punto de vista que, por un capricho de un funcionario de turno, nos pisen la cabeza”.

Sostuvo que “el Gobierno nacional puede cobrar 100 millones de dólares, esto no tiene costo fiscal. Para cobrarlos tiene que mandar el papelito al Banco Central. No lo quieren hacer porque el objetivo del Gobierno es matar a una provincia para ejemplificar y disciplinar al resto”.

Tras dejar en claro que Chubut tiene voluntad de pago, Torres reveló que “es ilegal el mensaje que le mandó el funcionario del Ministerio de Economía de la Nación a mi Ministro de Economía. Cuando le preguntó si estaba presentada la nota en el Banco Central para el cambio de deuda, dijo ‘no te gastes, técnicamente ustedes lo pueden hacer, pero el tema es político, vamos a ver ahora cómo tu gobernador paga sueldo'”.

Destacó que “la extorsión la consuma el gobierno” y sostuvo que si el miércoles no está la solución para los chubutenses, “que no es ni más ni menos que quitarnos el pie de encima desde el Banco Central a pedido del gobierno para matar a Chubut”, se pararán todos los yacimientos.

“Esto es una decisión de todos los chubutenses. Lo hablamos con los sindicalistas y con las empresas”, expresó Torres y denunció que “el Gobierno quiere hacer una encerrona financiera para que haya conflictividad social en Chubut y no lo voy a permitir porque a mí me eligieron para gobernar”.

Remarcó que “cuando la provincia le planteó al Gobierno nacional canjear la misma deuda, este dijo ‘no te dejo canjear la deuda y te retengo la coparticipación´. Eso es ilegal”.

Sin diálogo

Torres reprochó que el “gobierno dinamita cualquier puente de diálogo con cualquier gobernador, diputado o con cualquier persona que ose a decir que no está de acuerdo con algo”.

Añadió que ministró del Interior, Guillermo Franco, “cometió un furcio, que después se desdijo, cuando aclaró que esto era producto de que no le habían votado la ley, esto se llama extorsión acá y en cualquier país del mundo”.

Mencionó que “hay una deuda del gobierno anterior con Nación, como hay una deuda de nación con mi provincia también. Nosotros planteábamos un esquema de compensar deuda, incluso con obras nacionales”. No obstante, dijo que “el gobierno decide tocar la coparticipación, eso es ilegal”