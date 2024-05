Este domingo por la noche, se llevó a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano (Telefe) y, en la placa, se encontraban: Nicolás Grosman, Martín Ku, Mauro D’Alessio, Florencia Regidor, Darío Martínez Corti y Federico “Manzana” Farías; finalmente, el conductor del reality, Santiago del Moro, informó que la persona que recibió más votos negativos fue el último jugador mencionado, pero, hay que destacar, que él, recientemente, protagonizó un escándalo ya que lastimó a Arturo, la mascota de la casa; en consecuencia, puede que los televidentes se hayan complotado para sacarlo. Por otro lado, horas previas a su expulsión, Juliana “Furia” Scaglione y Mauro tuvieron un fuerte enfrentamiento; este suceso, hizo que la participante más polémica maltratara a su compañero y, gracias a esto, recibió una sanción.

¿Cómo fue la polémica discusión entre Furia y Mauro de Gran Hermano?

Todo sucedió cuando Scaglione quiso comer en el patio y notó que D’Alessio se acercó a la mesa que se encuentra afuera, para, también, almorzar ahí; a raíz de esto, la participante se enojó y lanzó unos fuertes comentarios en contra de su “hermanito”.

“Yo, voy a comer afuera y necesito que te vayas adentro. No me quiero sentar al lado tuyo”, le gritó Juliana a Mauro.

¿Por qué no podés comer vos adentro? Creo, que podemos comer los dos afuera; somos bastante civilizados”, le respondió el jugador.

La competidora, al oír esto, se enojó más, y, expresó: “No me rompas las pelotas. En donde estoy, no estés; buscate un espacio. Yo, a vos, no te molesto. Déjame comer tranquila y tomátela de ahí”.

Luego de esto, los gritos comenzaron a aumentar y Furia casi revolea un plato. El clip del momento no demoró en hacerse viral y los usuarios en la red social “X” se indignaron.

Ante esto, llamaron a Juliana al confesionario y cortaron la transmisión.

¿Cuál es la sanción que recibió Furia de Gran Hermano tras gritarle a Mauro?

El dueño de la casa, dijo: “Más de una vez, les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites”.

Y, continuó: “Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen; incluso, si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, no hay censura de ningún tipo”.

En ese sentido, habló sobre la pelea entre Furia y Mauro. “Significa, para mí, una gravísima falta”, aseguró, y, añadió: “Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza; por eso, Juliana, desde este momento hasta el final de tu estadía, vas a estar siempre nominada, nunca podrás ser salvada por el líder ni, tampoco, obtendrás el beneficio de la inmunidad”.

Leé más notas de La Opinión Austral