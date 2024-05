Horas previas a la gala de expulsión, Juliana “Furia” Scaglione y Mauro Dalessio de Gran Hermano (Telefe) protagonizaron un picante enfrentamiento; esta situación, hizo que la jugadora más polémica maltratara a su compañero y, en consecuencia, recibió una sanción por parte del dueño de la casa, pero, a pesar de la advertencia, la participante sigue teniendo malos modos y, recientemente, amenazó con un cuchillo a Darío Martinez Corti. El video del momento se viralizó en la red social “X” y los usuarios, nuevamente, piden que la echen.

¿Cómo fue la pelea entre Furia y Mauro de Gran Hermano?

Todo sucedió cuando Scaglione quiso comer en el patio y notó que Dalessio se acercó a la mesa que se encuentra afuera, para, también, almorzar ahí; a raíz de esto, la participante se enojó y lanzó unos fuertes comentarios en contra de su “hermanito”.

“Yo, voy a comer afuera y necesito que te vayas adentro. No me quiero sentar al lado tuyo”, le gritó Juliana a Mauro.

¿Por qué no podés comer vos adentro? Creo, que podemos comer los dos afuera; somos bastante civilizados”, le respondió el jugador.

La competidora, al oír esto, se enojó más, y, expresó: “No me rompas las pelotas. En donde estoy, no estés; buscate un espacio. Yo, a vos, no te molesto. Déjame comer tranquila y tomátela de ahí”.

Luego de esto, los gritos comenzaron a aumentar y Furia casi revolea un plato; ante esto, llamaron a Juliana al confesionario y cortaron la transmisión.

¿Cuál es la sanción que recibió Furia de Gran Hermano tras gritarle a Mauro?

El dueño de la casa, dijo: “Más de una vez, les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites”.

Y, continuó: “Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen; incluso, si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, no hay censura de ningún tipo”.

En ese sentido, habló sobre la pelea entre Furia y Mauro. “Significa, para mí, una gravísima falta”, aseguró, y, añadió: “Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza; por eso, Juliana, desde este momento hasta el final de tu estadía, vas a estar siempre nominada, nunca podrás ser salvada por el líder ni, tampoco, obtendrás el beneficio de la inmunidad”.

La fuerte amenaza de Furia a Darío de Gran Hermano

A pesar de que GH le hizo estas advertencias, a Furia no pareció importarle y, en la cocina, apuntó a Darío con un cuchillo.

“Te voy a estar observando, ¿sabes?”, le dijo Scaglione a Corti mientras lo apuntaba con un cuchillo; su compañero, se quedó sorprendido, y, le preguntó: “¿Por qué decís eso?”, aunque, no recibió respuesta.

La repercusión en redes luego de que Furia de Gran Hermano amenazó a Darío

Los televidentes se indignaron y volvieron a pedir que sea expulsada. Mirá las reacciones.

¿La producción del reality hará algo al respecto o se la dejarán pasar?.

