Santino Durán, destacado deportista de jiu-jitsu de Río Gallegos, visitó los estudios de LU12 AM680 acompañado de su padre Jonathan Durán, su abuela Elizabeth Barría. Santino, de 11 años, se consagró recientemente en el campeonato de Ushuaia, demostrando que su disciplina y dedicación lo posicionan como una de las grandes promesas del deporte local.

Santino comenzó a practicar jiu-jitsu en 2018 y desde entonces no ha dejado de sumar logros. “Hace seis años que practico. Este año gané una medalla en un torneo de Río Gallegos que da puntos para el mundial, y otras en competencias patagónicas“, contó. Además, se prepara para un nuevo desafío el próximo 8 de diciembre en el Cepard, donde competirá a nivel local.

Recientemente, alcanzó el cinturón naranja con blanco, una categoría que refleja su experiencia y conocimiento en este arte marcial. “Esto mide el tiempo que le dedicaste al jiu-jitsu y cuánto sabés“, explicó con orgullo.

Su padre Jonathan destacó la tranquilidad que siente al saber que el jiu-jitsu no incluye golpes, sino técnicas de llaves. “A veces pelea con chicos más grandes o pesados porque no hay alguien de su peso. Por ejemplo, en Comodoro luchó contra un chico de 43 kilos y él pesa 34, y salió primero“, recordó. Además, subrayó su compromiso no solo con el deporte, sino también con sus estudios: “En la escuela le va muy bien, es puro 9 o 10”.

Por su parte, Elizabeth, su abuela, expresó su orgullo: “Santino tiene una fuerza tremenda, aunque todos lo ven chiquito. Nos encanta apoyarlo, y me gusta que mis nietos hagan actividades y no tengan vergüenza“.

Además de destacar en jiu-jitsu, Santino también brilla en el fútbol, deporte que practica en el Sindicato de Comercio. Pese a su habilidad en ambas disciplinas, mantiene los pies sobre la tierra y evita conflictos: “A veces cuando me buscan peleas, las esquivo, no me quiero meter en problemas”, comentó con madurez.

Santino agradeció a su familia y a quienes lo apoyan en sus viajes, incluyendo a las personas que colaboran comprando rifas. “Quiero mandar un saludo al Centro Chileno, a mi familia y a mi vecina“, concluyó.

El joven talento ya tiene la mira puesta en su próxima competencia el 8 de diciembre en la capital santacruceña, donde buscará seguir sumando experiencia y logros para su corta y ya prometedora carrera.