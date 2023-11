Después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaran su separación, comenzaron a circular rumores de que habían vuelto. Incluso, el periodista español Roberto Antolín habló en “Mitre Live”, conducido por Juan Etchegoyen, y contó sobre los supuestos encuentros que habrían tenido. Aunque, actualmente, no se los volvió a ver juntos públicamente y, tampoco, comparten interacciones a través de las redes, hay un pequeño detalle que llamó la atención. En un reciente posteo de Instagram, la cantante dio a conocer que se cambió su color de pelo pero, eso no es todo, sino que, también, el futbolista publicó una historia, donde se puede ver que tiene el mismo tono de cabello que ella. A raíz de esto, los fanáticos de ambos expresaron su emoción en “X”, anteriormente llamada “Twitter”.

La publicación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sobre el cambio de color de pelo

En la foto que publicó Tini, se la puede ver adentro de un auto.

Allí, se observa que tiene el pelo blanco y escribió: “Flash, flash, pose, pose”, haciendo referencia a “La Original”, canción que sacó junto a Emilia Mernes.

Por otro lado, Rodrigo, también, se encontraba en un coche.

Su cabeza está con una gorra y el pelo, al igual que Stoessel, lo tiene blanco.

La repercusión en redes por el cambio de look de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Las imágenes no demoraron en hacerse virales y lo fans quedaron tan sorprendidos, que comenzaron a especular sobre una supuesta reconciliación. Mirá las reacciones.

Tini Stoessel volvió a hablar sobre su salud mental

Anteriormente, la artista dio un recital en Barcelona y confesó que “tenía ataques de pánico”. “Hace tres semanas, me era muy lejano poder volver a subir a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza. Poder estar acá, es un gran logro. Gracias a ustedes por todo el amor que me brindan”, le dijo a su público. En una entrevista para “Telemundo Entretenimiento”, se volvió a referir a su estado anímico y dio más detalles sobre el difícil momento que pasó.

Tini, expresó: “Cuando decidí hacer la gira por España y Estados Unidos, también, tomé la decisión de suspender un montón de cosas, porque necesitaba salir del pozo en el que estaba viviendo. Cuando me doy cuenta que, claramente, no me encontraba bien, le puse nombre a lo que me estaba pasando. Hubo profesionales ayudándome… Este año, toqué fondo en muchos aspectos de mi vida”.

Y, continuó: “Pasé por una etapa de depresión, ansiedad, ataques de pánico… Fue un proceso difícil. Cuando le puse nombre a lo que me estaba pasando, lo entendí y lo pude verbalizar.”

En este sentido, aseguró: “Sigo sanando, pero me ayudó poder convertirlo en música y ver cómo en las canciones voy contando cada cosa que me pasó hace mucho y poco tiempo. Creo que es especial saber que la gente lo va a escuchar y, quizás, entiendan de lo que hablo”.

