El gobernador Claudio Vidal dejó varias definiciones políticas en diálogo con la prensa, entre ellos La Opinión Austral, tras encabezar este jueves el acto central por el 140° Aniversario de la Policía de Santa Cruz. Ante la consulta de La Opinión Austral sobre el cierre de la mesa del salario y el descontento de algunos efectivos por esto, respondió: “Creo que es válido hablar siempre con la verdad y reconocer las cosas como son” y agregó: “La única verdad es la realidad, y la realidad es que más allá que se pretenda más, es lamentablemente lo que hay por el estado de provincia que nos dejaron” pero “también es cierto que absolutamente todas las paritarias de forma acumulativa, quedaron por sobre cualquier proceso de inflación, incluso marcando una gran diferencia de los últimos 3, 4 o 5 años“.

En ese mismo sentido, el gobernador Vidal añadió: “Esto no venía pasando hace mucho tiempo, sucedió porque hay un gobierno comprometido, hay un gobierno que trabaja día a día, que trata de mantener el diálogo, sacar nuestra provincia adelante” y sostuvo: “Claro que no es fácil, hay mucho por hacer; el estado de abandono generado por las malas políticas en las últimas décadas no es algo que se va a solucionar de un día para otro”. Asimismo, expresó: “La situación de la provincia es sumamente complicada; este mes volvimos a coparticipar menos en la comparativa económica respecto del año anterior; hemos tenido fuerte caída de copa, hemos recaudado menos a nivel provincial, de junio a la fecha 17 por ciento menos de producción en los yacimientos de YPF” y dijo: “Esto muchos miran para un costado y no lo reconocen“.

El gobernador Claudio Vidal encabezó el acto. A su izquierda, el jefe de gabinete Daniel Álvarez. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

No obstante, afirmó que “lo importante de todo esto es que hay un gobernador, hay un gobierno que recorre la provincia, que da la cara, que dice las cosas como son, que no esconde nada, y que “a pesar de este difícil momento, con menos ingresos económicos en la provincia, la situación se lleva adelante“. Al respecto, resaltó: “Se imaginan todos ustedes qué es lo que pasaría si hubiéramos tenido la oportunidad de recibir la misma cantidad de fondos que recibía el gobierno anterior; se imaginan qué distinto sería si pudiéramos recibir en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que son fondos extra-copa que recibía el gobierno anterior y nosotros hoy no lo recibimos”.

“El estado ha colapsado, prácticamente el 92% de nuestros ingresos van destinados al pago de salarios, así no hay ninguna provincia viable“, remarcó. “Estamos preocupados y ocupados en generar nuevas condiciones económicas en nuestra provincia, a través del fortalecimiento de la producción, del desarrollo industrial que necesitamos, haciendo valer nuestros derechos”. Sobre la no asunción de Pedro Luxen en la Cámara de Diputados, respondió: “Seguramente habrá cuestiones por modificar; yo hoy (por ayer) estaba viajando y de hecho me están esperando para una reunión de gobernadores Buenos Aires en las oficinas del CFI, para discutir mejoras en el presupuesto del año próximo y para tratar de lograr que el gobierno nacional seda un poquito y nos devuelva algo de lo que estamos reclamando“, aseveró. “Hoy la deuda llega a los 74 mil millones“, subrayó y aclaró que cuando habló de 62 mil millones era porque aún no se había vencido lo que se acumuló ahora”.

Entre otros temas, se refirió al tema de la Fundación Valdocco que la justicia archivó. “Lamentable, soy una persona creyente, creo en Dios por sobre todas las cosas, y conozco la palabra de Dios, en la biblia también se habla de falsos profetas, que cada uno saque sus propias conclusiones” y subrayó: “Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer; como mínimo me parece poco ético y poco moral que alguien que lleva la palabra de Dios y que habla de proteger a los niños, tenga doble cargo, doble función en distintas provincias, doble salarios, él y parte de su equipo, no me parece lógico que los nenes que están en la institución no estén escolarizados, de hecho se firmó un convenio con el Consejo Provincial de Educación con la gestión anterior con un aporte importantísimo y el pago de los salarios de los docentes”. Y dijo: “Quiero creer que no hay presión o llamados del arco político para presionar a la justicia y que no siga investigando“.