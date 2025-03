Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wanda Nara volvió a ser noticia tras someterse a una serie de retoques estéticos. Según dieron a conocer en “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, la modelo decidió realizarse una liposucción, una dermolipectomía en los brazos y una reducción de busto, intervenciones que sorprendieron, ya que, en varias oportunidades, ella misma había asegurado que no se sometería a cirugías estéticas tras haber pasado por cinco cesáreas.

En las últimas horas, la modelo dejó en shock a sus seguidores al compartir una imagen que, rápidamente, se volvió viral. En la imagen, Wanda mostró su nueva figura y dejó en evidencia su cintura más estilizada.

Dicho resultado se pudo notar en que los pantalones le quedan más holgados, algo que ella misma destacó en una selfie tomada frente al espejo del ascensor del Chateau Libertador, el exclusivo edificio en el cual reside junto a sus hijos y en donde ocurrió la fuerte pelea con Mauro Icardi.

Cabe destacar que este no fue el único motivo por el que estuvo en boca de todos. En los últimos días, también trascendió su interés por una lujosa propiedad valuada en 4 millones de dólares en un exclusivo barrio privado, el mismo lugar donde fueron a detener al reciente exmarido de Jesica Cirio.

Esto generó especulaciones sobre un inminente cambio de residencia, dejando atrás lo que alguna vez consideró “la casa de sus sueños”, propiedad que quedó en manos de Icardi, quien la adquirió con la intención de instalarse allí junto a la China Suárez.

Picante respuesta de Elba Marcovecchio a Wanda Nara

En medio del escándalo con Mauro, Nara disparó fuerte contra Elba Marcovecchio, abogada del futbolista.

“Y en estos días les cuento la historia de una abogada… por respeto a su ex (Jorge Lanata), que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… pensé que lo peor que tenía era ser chorra de un marido internado grave, pero hay algo peor que, quizás, las hijas y el ex que donó un órgano deberían saber… Creo que nadie le va a dar más de un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo esta mujer”, expresó la modelo, muy picante, en su cuenta de “X” (exTwitter).

Una vez que trascendido esto, Elba se comunicó con el programa de De Brito y respondió a los dichos de Nara. “Me parece que todo lo que está diciendo es una aberración. Primero, no es mi ex. Segundo, todo lo que está diciendo de chorra… ¿otra vez? Y se hace la sorora con las mujeres, acá me parece que cruzó un límite”, comenzó diciendo.

Además, añadió: “Yo estoy trabajando un expediente, si se mete con mi vida privada que, encima, son acusaciones, bueno… está bien. Es otro mujer más a la que acusa, ¿qué le hice a ella?”.

“Decir “chorra”… lamentablemente, va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga así. Menos Wanda o quien fuera. Es una barbaridad. Me parece una falta total de delicadeza”, continuó.

“Voy a chequear el tweet y haré la denuncia que tenga que hacer. No tenía ganas en este momento de mi vida personal de estar haciendo denuncias a personas, pero cruzo un límite que no corresponde. Hay muchos límites que se cruzaron”, dijo dejando en claro que irá por la vía legal.

Leé más notas de La Opinión Austral