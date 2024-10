Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció el miércoles 16 de octubre tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo en Buenos Aires, Argentina. Tras su muerte, su excompañero de banda, Zayn Malik, lo despidió a través de Instagram y anunció que pospuso su gira “Stairway to the Sky Tour” que iba a comenzar, este miércoles, en San Francisco.

A raíz de esta tragedia, Malik, indicó: “Dada la dolorosa pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la etapa estadounidense del tour”.

La gira en Estados Unidos, incluiría ciudades como Las Vegas, Los Ángeles y Washington DC, con una fecha final programada en Nueva York el 3 de noviembre. Para llevarle tranquilidad a sus seguidores, Malik aseguró que las fechas fueron reprogramadas para enero y que las entradas seguirán siendo válidas.

Además, el artista le rindió homenaje a Payne. “He perdido a un hermano desde que te fuiste y no puedo explicarte lo que daría por tener un último abrazo y despedirme de ti como se merece. Quiero que sepas cuánto te amé y respeté. Aprecio cada recuerdo que tengo contigo, los llevaré en mi corazón para siempre. No hay palabras que puedan describir cómo me siento en este momento, excepto que estoy completamente devastado. Espero que, donde sea que estés ahora, estés bien y en paz y que siempre sepas cuánto te amo”, expresó.

El papá de Liam Payne llegó a la Argentina y visitó el santuario que le hicieron al cantante

Tras este trágico deceso del cantante, su padre, Geoff Payne, llegó este viernes por la mañana al país y protagonizó un desgarrador momento al acercarse al santuario creado en honor a su hijo, frente al lugar donde falleció.

Geoff se trasladó hasta Argentina para reconocer el cuerpo de su hijo y poder llevar sus restos a Inglaterra. Su recorrido comenzó en la Morgue Judicial de la calle Viamonte y luego se dirigió al hotel donde ocurrió la tragedia, para recoger las pertenencias que quedaron del cantante.

La situación que más conmovió a los seguidores de Liam en redes sociales fue cuando Geoff se aproximó a la vereda del hotel y se encontró con el santuario que habían armado sus fanáticas, donde dejaron cartas, fotografías, velas y ramos de flores, entre otras ofrendas en su memoria.

Allí, el padre de Liam se detuvo unos minutos para apreciar las muestras de afecto hacia su hijo y se quedó en silencio contemplando la escena. Asimismo, observó de cerca algunas imágenes y cartas específicas.

Según explicó un móvil de América Noticias, “llegó a balbucear algún agradecimiento y nada más que eso. Todo fue muy espontáneo, salió una persona de los acompañantes del consulado y les dijo a las chicas que el papá tenía intenciones de salir, si podían armar un cordón. Ayudadas por tres efectivos de la policía de la ciudad, fueron las fans que armaron ese círculo para que él pueda circular por allí”.

