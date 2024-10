Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La música y la danza resonaron con fuerza en el 55° Festival Nacional de Folklore Austral, celebrado la semana pasada en Pico Truncado, donde el grupo local “Melodías de Vida” dejó una huella imborrable. Representando con orgullo a Caleta Olivia, esta joven delegación compitió en siete rubros, mostrando una diversidad de talentos que abarcó desde malambistas hasta parejas de baile tradicional y estilizado.

Maximiliano Gerónimo, el impulsor detrás de Melodías de Vida, compartió su experiencia con Canal 2 Caleta Olivia, resaltando la dedicación y el esfuerzo que requirió preparar al grupo en menos de un mes. “Llevamos una delegación con mucha ilusión, y aunque el tiempo fue corto, el resultado fue gratificante“, comentó. La intención inicial de participar con un grupo vocal se complicó cuando el ballet que iba a acompañarlos tuvo que darse de baja por razones personales. Sin embargo, en un verdadero acto de camaradería, Gerónimo y su equipo lograron reunir a amigos para asegurar su participación en este prestigioso certamen.

La competencia fue feroz, ya que se cruzaron con delegaciones con años de experiencia y preparación. “Es un desafío participar frente a grupos que han trabajado mucho más tiempo en la danza y la música”, reconoció Gerónimo. Pero, a pesar de las adversidades, Melodías de Vida se destacó y regresó a Caleta Olivia con varios premios, que no solo representan un reconocimiento a su esfuerzo, sino que también reafirman el talento que hay en su comunidad. “Estuvimos tocados con una varita y nos trajimos varios premios que nos han llenado de orgullo”, expresó con emoción.

El grupo, que se encuentra en plena etapa de crecimiento, está decidido a seguir adelante y planea diversificar su oferta artística. “Vamos a dividir la parte de música y danza, e invitar a muchos talentos para que se sumen a la parte de danza. Nuestro sueño es presentar un espectáculo que reúna a una gran cantidad de bailarines“, adelantó Gerónimo, mostrando una visión ambiciosa y un compromiso firme con la cultura local.

Además, a través de las redes sociales, Gerónimo agradeció a todas la personas que les dieron una mano en esta proeza que terminó de la mejor manera, cuando ganaron tres trofeos que quedarán para siempre en sus vitrinas: “me siento muy feliz hasta las lagrimas. Armar esta delegación con tan poco tiempo y contar grandiosas personas, amigos, hermanos de la música, y hoy amigos del arte me llenó el corazón.”

En el mismo sentido, “Maxi”, dijo que “me llena de satisfacción, el resultado conseguido ya que estar al frente para que fuéramos seguros, coordinar que todos estén cómodos, es una gran responsabilidad. Se me fue difícil, me llene de ganas y paciencia, pero logramos el objetivo principal que era divertirnos y matarnos de risa. Pero llevarnos tres pingüinos y la mención especial siendo una delegación creada con días es lo que me hace estallar la cabeza” aseveró en relación a lo conseguido.

Por su lado, Paola Díaz que también formó parte de la delegación pero en la parte del baile, aseveró que tras la invitación de “Máxi”, “no lo dudamos en ningún momento. Participar y disfrutar de este certamen es algo que tanto los músico de la región era lo que queríamos desde hace tiempo”