La interna del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional está en su punto más álgido, con dos listas principales compitiendo por el liderazgo del peronismo. A un lado, la lista “Primero la Patria”, encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que busca tener el control del PJ. Al otro lado, la lista “Federales”, liderada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que propone una renovación y coloca a Axel Kicillof como referente. Esta disputa se llevará a las urnas el próximo 17 de noviembre, en lo que promete ser la elección interna más significativa del peronismo desde 1988.

En Santa Cruz, bastión histórico del kirchnerismo, también hay quienes buscan una renovación. “Hace tiempo que venimos pidiendo que se abra el peronismo. Es una oportunidad para darle vida”, afirmó Lidia Aspengren, quien subrayó la necesidad de un cambio dentro del partido. “En estas elecciones, la provincia dio cuenta de que no se vienen haciendo las cosas bien”, agregó a La Opinión Zona Norte, en clara referencia a los resultados electorales que dejaron a Milei como una fuerza ascendente en lugares tradicionalmente peronistas.

Lidia Aspengren es una exfuncionaria de la Municipalidad de Caleta Olivia durante la última gestión de Fernando Cotillo y militante peronista desde los 18 años, que decidió apoyar a Quintela luego de que la convocaran a través del ex concejal de El Calafate, Juan Pallalef .

Críticas al verticalismo kirchnerista

Aspengren también criticó la falta de apertura en el movimiento peronista dentro de la provincia de Santa Cruz, a la que acusó de no permitir el debate interno. Y dijo que no acompaña la lista de Cristina Fernández de Kirchner “porque no se dan discusiones. El verticalismo es bueno en el partido pero hay veces que no está tan bueno y eso pasa cuando no se pueden plantear opiniones desde abajo y hacia arriba se escuchen. No tiene que haber más obsecuencias y más en Santa Cruz donde hemos sido demasiado obedientes”.

Trayectoria política y sindical

Lidia Aspengren no es nueva en la militancia peronista. Comenzó su carrera en la Juventud Peronista, donde conoció al actual intendente Pablo Grasso, quien hoy apoya a la lista de Cristina Fernández. En los últimos años, Aspengren se destacó como dirigente del gremio SADOP, que representa a los docentes del sector privado. También ha tenido una participación activa en el PJ, tanto como congresal del partido como en la mesa de conducción provincial. Su último cargo público fue hasta 2023, cuando se desempeñó como subsecretaria de Políticas Laborales de Caleta Olivia.

El apoyo a Quintela en Santa Cruz

Ricardo Quintela logró atraer apoyos en Santa Cruz, un territorio tradicionalmente kirchnerista, a través de figuras como Juan Pallalef, Lidia Aspengren y el referente barrial de Río Gallegos, Cristian Brenta, que tienen escasa tracción electoral en la actualidad. Son militantes que no tienen cargos electivos pero que cuidaran los votos de Quintela en el territorio.

