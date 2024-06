Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A las 18 horas del 18 de junio pasao, las cámaras de seguridad de la empresa Tecpetrol captaron a “Lolo” Sea realizando su rutina habitual: pasar por Comodoro, hacer algunas compras y visitar a sus familiares. Sin embargo, las condiciones climatológicas ya advertían sobre una tormenta nívea que azotaría la región patagónica, aunque nadie esperaba que fuera tan severa.

Las predicciones no fueron favorables. Anunciaban una tormenta de nieve, aunque no se anticipó su intensidad real. Este clima extremo probablemente tomó por sorpresa a “Lolo”, como lo llaman cariñosamente sus familiares. Al día siguiente, cuando no respondió a los mensajes, su hermana acudió a la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la policía.

La camioneta de “Lolo” fue encontrada con las puertas cerradas en la intersección de las rutas provinciales 54 y 37. La tormenta de nieve, acompañada de algo de lluvia y luego escarcha en los campos, dificultaba las labores de búsqueda. Sin embargo, los equipos de rescate comenzaron a rastrillar los alrededores con la esperanza de encontrar a Sea sano y salvo.

La comunidad de Comodoro Rivadavia y sus alrededores se ha volcado en apoyo de la familia, siguiendo de cerca cada actualización sobre la búsqueda. Mientras los esfuerzos continúan, la esperanza de hallar a “Lolo” permanece intacta, con el deseo de que esta historia tenga un desenlace feliz en medio de la adversidad climática.

