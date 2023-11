Con la cobertura del Grupo La Opinión Austral, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) concretó el 8° Congreso “Producción y Desarrollo de Reservas: Invertir, Producir y Exportar“, un reducto clave para entender lo que pasa en la industria hidrocarburífera argentina. Contó con la participación de referentes del sector público y privado.

Distintos actores analizaron la agenda en un escenario de transición energética global y los gremios tuvieron su espacio. El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut y diputado nacional electo, Jorge “Loma“ Ávila, y Mario Lavia, secretario adjunto de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), protagonizaron una de las mesas, moderada por Gabriela Guida (gerente de Recursos Humanos de Capsa-Capex) y Gabriela Macelló (directora ejecutiva de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales – CEOPE).

El debate de los sindicalistas convocó a un gran número de asistentes a la charla.

CCT

El Convenio Colectivo de Trabajo vigente en la Cuenca del Golfo San Jorge fue uno de los puntos analizados. “Llegan tecnologías y herramientas, por lo que el convenio necesita ser debatido. No puede ser que un chofer de gas y petróleo cobre lo mismo que uno que lleva agua o un hidrogrúa tenga la misma categoría que un perforador“. El convenio, dijo, “necesita abrirse y crear nuevas fuentes de trabajo”, remarcó Ávila ante el auditorio.

“Hay estructuras que no se van a modificar, el playero seguirá siéndolo, al igual que un boca de pozo. Pero la estructura para arriba necesita cambios, caso contrario se pone en un mismo nivel a diez personas y no se sabe cuál es el verdadero título de cada uno porque no hay más categorías“, puntualizando que se deben resolver esos aspectos. “Tenemos en claro que no vamos a ir hacia abajo, necesitamos que la gente de más capacidad esté en un lugar mejor, pero es necesario un nuevo convenio de acuerdo a las necesidades actuales y futuras“.

“Ese desacomodamiento está golpeando fuerte a la industria y hay que hablarlo. Será una discusión dura, estamos convencidos que si no hacemos esto encareceremos más la mano de obra de lo que la empresa cree que lo está pagando”, dijo y agregó: “Nuestro convenio terminaba en la categoría seis, después lo llevamos a la doce, pero de ahí para arriba no hay más nada”. En la actualidad la alternativa para el progreso de un trabajador es “sacarlo del convenio o no darle más capacitaciones a los trabajadores y esta no es una opción. Hay que discutirlo”, insistió.

Por su parte, Mario Lavia marcó que los sindicatos y las cámaras empresarias fueron capaces de ir “actualizándolo a las exigencias de la industria, tenemos CCT articulados ante las grandes inversiones en las refinerías y ahí la tecnología juega mucho. No les tenemos miedo a los desafíos, ni vamos a frenar el desarrollo de la tecnología que tiene que tener la industria para la salida del país”.

Inversiones

Más adelante, el dirigente de Chubut sostuvo que para que las inversiones crezcan es necesario el desarrollo de una política de Estado. “Cuando se le pide a una pyme que traiga un equipo para operar por seis años, se le debe garantizar que va a poder trabajar para que cubra los gastos“; “ahora, si cada dos años hay cambios es difícil desarrollar una política de Estado“.

Más allá que cada distrito tiene su ley, remarcó que su provincia debe “acoplarse a una ley universal para lograr que construyamos mano de obra. La gente se va, perdemos calidad y no es reemplazable. En un momento llegamos a tener casi 16 perforadores en Pan American y 12 en YPF, y hoy no tenemos especialistas en estos puestos“.

“Loma” recomendó trabajar “entre todos” para generar una “política nacional para el país y si se encuentra lo de Palermo Aike, si lo del mar sale bien (off shore) y Vaca Muerta es un éxito, los convencionales podemos ayudar a que nos transformemos en un país petrolero y no solamente en proveedores de petróleo“.

Además, deslizó que sería positivo que Santa Cruz y Chubut generen una ley con el eje puesto en las pymes, para que cada equipo que se trae a la región se “quede por los menos seis años operando, no podemos permitir que a los seis meses se lo lleven. Entonces, el gobierno nacional debe dar contratos y que haya continuidad laboral: esto buscamos instalar en el mercado”.

Ante la consulta de qué falta en la industria para generar la formación de mano de obra técnica, el sindicalista precisó que “no hay que venderles ilusiones a los chicos. Si a los 14 años se les explica que la única salida para crecer es el trabajo, comenzarán a prepararse. Ahora, si llegan a esa edad y no hay nada para ofrecerles, difícilmente se genere ese grupo enorme en la sociedad. Los hijos de los petroleros pueden aprender y ojalá que este país se desarrolle para que haya continuidad. Buscamos que haya desarrollo para nuestros hijos”, recalcó.

Competitividad

¿Somos competitivos como industria?, se le consultó al secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut. Su respuesta fue esclarecedora. “Nosotros, dentro del país, somos competitivos. Los equipos que tenemos no son modernos, son de muchos años que no tuvieron reforma y son a la antigua. Tenemos que remontarnos a 1995, son los últimos que entraron al país”, precisó.

En este escenario, sobresaltó la capacidad de la mano de obra, “la gente tiene experiencia, coraje y valentía para hacerlo. Hay que hacer modificaciones y debemos pensar que los trabajadores somos fundamentales en la producción, no porque haya equipos nuevos, sino por el esfuerzo de la gente”.

Así, con tecnología nueva habrá una mejor actividad. “Ojalá pudiéramos llegar a los 14 mil empleados que tuvimos. Las operadoras tienen que comprender que queremos ser competitivos, pero necesitamos las herramientas”, sostuvo y marcó: “El cambio tecnológico no existe. Hay equipos que están tirados porque no tienen repuestos para ser reparados”.

Desarrollo sustentable

En otro orden de factores, planteó la necesidad de una mesa sectorial que genere esa competitividad, con articulación entre el empresariado y el sector gremial, apuntando al desarrollo sustentable en el tiempo. Asimismo, adelantó que “vamos a acompañar el proyecto de Ley de Cuencas Maduras“, que presentó Sergio Massa la semana pasada en el Congreso de la Nación y cuenta con el apoyo de Santa Cruz y Chubut.

Sobre el tema, adelantó que pedirán la importación de polímeros y demás productos químicos necesarios para la recuperación terciaria, sin aranceles de importación. “Vamos a solicitar la importación de equipamiento para equipos de torre, servicios especiales, etc., exclusivos para cuencas convencionales, sin arancel de importación, y la eximición de retenciones sobre la producción adicional”, expresó.

“Esta situación pone de manifiesto la necesidad de contemplar que llegó el momento de poner en valor los recursos de la Cuenca del Golfo San Jorge y comenzar así a defender como corresponde los intereses de Chubut y Santa Cruz, dejándole en claro al gobierno nacional que se trata de dos provincias que le dieron mucho al país y, sin embargo, recibieron muy poca retribución, y que eso no está bien”, señaló.

Remarcó que “por eso es importante contar con un bloque patagónico en el Congreso que piense y proteja los intereses de los chubutenses, de los santacruceños y de toda la región, que resguarde a los trabajadores y a la actividad de los yacimientos maduros y convencionales, preserve los recursos naturales y riquezas de nuestras provincias y potencie todo lo que podemos generar”.

De esta manera, la dirigencia sindical formó el debate en el congreso del IAPG, una voz institucional que cuenta con la experiencia necesaria para aportar para el desarrollo armónico y equilibrado de la industria que cuenta con un marcado perfil exportador, además genera mano de obra de calidad.

Los sindicatos apostaron por más mujeres en la actividad.

Mujeres petroleras

Mario Lavia, secretario adjunto de la FASiPeGyBio, marcó que el talento que aportaron, sobre todo en las refinerías, fue clave. “Ingresaron muchas mujeres y demuestran esa capacidad que nos obliga a dar lugar. Tenemos una Secretaría de Mujeres, Diversidad y Género que está brindando políticas dentro de nuestra organización. Debemos proteger la diversidad“, consideró.

Recomendó sumar formación profesional y la “necesidad de que nuevas profesionales se inserten“ en la industria e informó que desde la federación se promueven capacitaciones permanentes que van de la mano con el sector empresario. No obstante, advirtió que la concentración de la actividad en algunas regiones y que la falta de perspectiva y certidumbre llevan a que los jóvenes no encuentren su rumbo en la actividad.

Familias

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Jorge “Loma“ Ávila, precisó que en boca de pozo es muy difícil incorporarlas, pero en la producción hay gran cantidad de trabajadoras: químicas y bioquímicas.

En ese sentido, subrayó: “Tenemos que lograr que ellas se transformen en mujeres petroleras. El compromiso también tiene que ser de la industria. Si las operadoras pensaran en la igualdad entre el hombre y la mujer, nos tendrían que ayudar para que las mujeres también se jubilen a los 50 años“.

Ese legítimo derecho -en caso de consagrarse- ayudará a “cuidar no a sus hijos, sino a sus nietos. Están muchas horas fuera de su hogar. Hay que tener cuidado porque alrededor de esto hay familias. Hay que trabajar y tiene que haber un compromiso de la industria, los sindicatos somos fuertes, pero si las operadoras pensaran esto, ellas mismas deberían ir en búsqueda de una ley que otorgue este derecho”.

De esta manera, los sindicatos se suman a la promoción de la igualdad de género en la industria, que tradicionalmente estuvo motorizada por hombres.

Adolfo Storni, Gerente General de Grupo Capsa-Capex moderó el panel con los gobernadores electos de Río Negro, Chubut y Neuquén.

Patagonia

Los gobernadores electos de las provincias productoras de Argentina también analizaron el presente de la actividad hidrocarburífera. La mesa de trabajo impulsada por el IAPG estuvo integrada por Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

“Estamos próximos a decidir el gobierno del país y está claro el rol de las provincias. Tenemos que tener en claro la cuestión federal y la propiedad del recurso en manos de las provincias, según la Constitución Nacional”, dijo Weretilneck.

“En Neuquén creemos que hay nuevos desafíos, debemos pasar de ser un territorio con gas y petróleo a ser un país petrolero“, propuso Rolando Figueroa.

Finalmente, Ignacio “Nacho“ Torres observó que “Vaca Muerta es una bendición para Argentina” y pidió que acompañen el proyecto de cuencas maduras impulsado por Sergio Massa.