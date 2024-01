Argentina no será sede del MotoGP 2024, afirma diario español

Argentina no será sede de una de las carreras del Campeonato Mundial de MotoGP 2024 y en consecuencia el calendario oficial quedo reducido a 21 grandes premios, según publicó hoy el diario deportivo español Marca.

"No habrá GP de Argentina de Moto GP en 2024", señaló Marca y precisó que el anuncio será oficial "en breve".

El GP de Argentina, programado para disputarse entre el 5 y el 7 de abril en el circuito de Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero), "no será reemplazado" por otra sede y en consecuencia se correrán 21 y no 22 pruebas, como estaban previstas para la temporada que iniciará en Qatar el 8 de marzo próximo.

En tanto y según la información, la fecha del Mundial de Superbike de la provincia de San Juan "ya se canceló y esta temporada las motos derivadas de esa serie tampoco acudirán a ese trazado".

"En principio -señala Marca- habrá 21 citas porque el Gran Premio de Kazajistán sí sigue adelante. El acondicionamiento del circuito de Sokol, nuevo en el certamen, va a buen ritmo y todos cuentan con su presencia del 14 al 16 de junio". (Télam)