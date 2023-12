Emiliano Insúa: "El año de Racing es positivo"

Emiliano Insúa, retirado del fútbol profesional, catalogó de "positivo" el año de Racing Club, su último club, a pesar de no haber clasificado a la próxima Copa Libertadores y sufrir la eliminación, por Rosario Central, en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

"El año de Racing es positivo. Que se haya vuelto a pelear por salir campeón habla muy bien", dijo el exdefensor sobre el desempeño de la "Academia" en 2023.

"Fallamos en no haber clasificado a la Libertadores. Se va a jugar la Sudamericana, pero no es lo mismo", reflexionó en diálogo con DSports.

Insúa, de 34 años, además destacó el trabajo de la dupla técnica interina conformada por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla en reemplazo del entrenador saliente Fernando Gago.

"Grazzini y Videla agarraron un fierro caliente. La gente estaba con poca paciencia y ellos lo hicieron bien. Entendieron lo que necesitaba el grupo y lo que pedía el hincha. La derrota contra Rosario Central fue un poco ingrata", opinó.

El exjugador de Aldosivi y Liverpool, de Inglaterra, entre otros equipos, por último, hizo mención a la decisión de haber abandonado la actividad profesional luego de 16 años de carrera.

"Estoy contento por la decisión. Estoy convencido. La venía analizando hace bastante tiempo. Sentía que no estaba al cien por ciento para seguir en el fútbol profesional. Soy un agradecido a lo que me tocó vivir", concluyó Insúa. (Télam)