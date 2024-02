Federico Redondo se despidió de Argentinos para continuar su carrera en Inter Miami

El mediocampista Federico Redondo se despidió hoy de Argentinos Juniors y de esa manera confirmó su pase a Inter Miami de Estados Unidos, que tiene entre sus filas al crack rosarino Lionel Messi y es dirigido por Gerardo Martino.

"Hoy me toca emprender una nueva etapa en mi carrera deportiva. Quiero despedirme y agradecer a toda la familia de Argentinos por el respeto y cariño que siempre me brindaron", escribió Redondo en su cuenta oficial de Instagram.

"A mis compañeros, a los trabajadores del club, a todos los entrenadores, preparadores físicos, coordinadores, dirigentes, utileros, cuerpo médico y a los hinchas por el apoyo incondicional. Argentinos siempre en mi corazón!", agregó el hijo del ex mítico volante Fernando Redondo.

El volante que integró el seleccionado argentino Sub-23 en el Preolímpico de Venezuela se incorporará a la brevedad a su nuevo equipo.

En principio, Inter Miami compró su pase en 8 millones de dólares (incluye bonos por objetivos) y Argentinos se quedó con una plusvalía del 15% en una futura venta.

Redondo, de 21 años, firmará un contrato hasta diciembre de 2027. (Télam)