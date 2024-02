River comenzó la venta de entradas para el Superclásico para socios sin abonos

River Plate comenzó a las 10 la venta de entradas para el superclásico del domingo para los socios que no tienen abonos, mientras que por la tarde se abrirá otra posibilidad para los asociados que no pudieron conseguirlas y se sumarán los integrantes de la Comunidad Somos River.

En ese contexto, cerca de 45 mil lugares ya están reservados para los socios que acceden a los partidos de local por el sistema de Tu Lugar en el Monumental que es un abono anual y otros 40 mil lugares serán los destinados para el resto de los asociados.

La expectativa del superclásico del domingo es altísima y desde la madrugada hay socios haciendo la cola virtual para conseguir algún lugar en las plateas cabeceras medias y en las plateas laterales altas y bajas.

River desde el primer partido del año 2022, post pandemia, con la apertura total y con la ampliación de la localidades, el estadio siempre estuvo lleno con un récord de 51 partidos seguidos sin lugares libres, por lo tanto llegará a 52 frente a Boca.

Los precios para los socios son los siguientes: Sivori y Centenario medias: entre 30 mil y 32 mil pesos; San Martín y Belgrano altas: entre 11 mil y 12,5 mil pesos, bajas de 30 mil a 54 mil y las medias de 38,5 a 40 mil pesos.

Para la comunidad Somos River ascienden a Sivori y Centenario medias: 35,7 y 37,5 mil pesos; San Martín y Belgrano altas, de 14,8 a 15,5 mil pesos, bajas de 35, 8 a 50, 5 mil pesos y las medias entre 44 y 58 mil pesos.

Recién por la noche, el club decidirá si hay venta para hinchas de River que no estén en los sistemas de socios de acuerdo a la disponibilidad que quede en un estadio de 85 mil lugares que tendrá entradas agotadas. (Télam)