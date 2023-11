Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Eugénie Nottebohm es oriunda de Bélgica y está de paso por Santa Cruz, en un viaje que emprendió en 2018.

“En 2015 me diagnosticaron un cáncer de mama, fue una experiencia bastante fuerte, tenía 47 años y uno piensa que va a morir, de repente me enfrenté con mi propia muerte. Tenía el sueño de hacer un viaje de velero desde hace mucho tiempo, pero acompañada”, contó a UVC Noticias.

Una amiga la alentó a hacer el viaje sola y así fue que compró el barco. Tenía conocimientos de navegación y se capacitó para ser capitana.

El viaje comenzó al sur de Holanda, siguió por Bélgica, Inglaterra, Portugal, Islas Canarias, Cabo Verde y Brasil.

En Argentina, Nottebohm, quien es doctora en Biología y artista, se encontró con una parte de su familia que no conocía y que reside en Buenos Aires.

En la Patagonia ha parado en Camarones, Puerto Deseado y actualmente se encuentra en Puerto San Julián. Su idea es llegar a Ushuaia y luego navegar los canales.

Cerrando, la capitana afirmó: “Uno siempre dice mañana’. Por el cáncer que tuve no perdí la mama, pero fue muy agresivo y ahí me di cuenta de que, si hubiese esperado un poquito más, quizás no estuviese aquí. Ahora cada día quiero aprovecharlo a full. Cada día agradezco a la vida que tengo un día más“.