Una larga fila de camiones ubicada sobre Ruta Nacional N° 3 aguardaba el paso de las horas este domingo para poder realizar los trámites obligatorios en la Aduana cuando esta abra este lunes.

Para algunos, las horas de espera son “gajes del oficio”, pero para otros es necesario que existan prontas soluciones.

Daniel Moreno, quien proviene de Sarmiento, provincia de Chubut, se encuentra transportando una carga de pasto de Río Negro, para ser descargada en la estancia Rosita de Río Grande, Tierra del Fuego.

En diálogo con La Opinión Austral, explicó: “Ahora tenemos que esperar hasta mañana para poder hacer la cola para la Aduana para que los precinten”.

Habiendo llegado alrededor de las 18:00 de este domingo, para Moreno era “temprano, para no tener que esperar todo el día de mañana lunes”.

A la espera de que llegue el lunes, los camiones aguardaban el paso de las horas. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Se precinta y podemos seguir viaje a Tierra del Fuego. Vengo de hacer mil y pico de kilómetros, este tramo ya es corto. Después está el contratiempo de las aduanas y la barcaza”, destacó.

Con 33 años como camionero, señaló que entre lo que va surgiendo: “Lo más bravo es el clima y después la espera acá”.

“Estamos tirados”

Alejandro, uno de los camioneros que había llegado más temprano y por ende, se ubicaba más adelante en la fila, sostuvo: “Lo más complicado es que estamos tirados a la deriva, no tenemos un baño, tenemos que esperar a precintar mañana para ir al baño, sino tenemos que salir caminando, aparte del peligro que es estar acá”.

Desde Buenos Aires, llegó este domingo al mediodía. “Saldré mañana a las 16:00 con un poco de suerte“, pronosticó.

Con 18 años de trabajo, el camionero desestimó los pormenores del estado del tiempo. “Ya sabemos cómo es, cuando no se puede andar, no se puede andar, pero esto te complica, venís y tenés que esperar, nadie te da una solución. Calculo que tiene que tener una solución porque quien paga el pato somos nosotros, los choferes. Nadie te regala nada, lo que haces es de tu bolsillo”.

Cabe destacar que lo que no falta en las rutas es solidaridad entre compañeros. “Nosotros siempre estamos, en la jerga del camionero estamos siempre unidos. Vas en la ruta y hay alguno parado, paran dos o tres, ya cuando hay dos o tres no paramos, seguís”, ejemplificó sobre cómo actúan ante alguna eventualidad.

Según indicaron los propios camioneros, por día solo se precintan alrededor de una docena de cargas por lo que aquellos que no puedan pasar, deberán esperar a la jornada siguiente.

Si bien, las largas horas de espera son parte del trabajo, algunos sostienen que la situación podría ser mejor.

En este sentido, Alejandro consideró necesario “que nos den una solución, que pongan otro fiscal, no puede atender 600 o 700 camiones uno solo” y recordó que “antes llegabas sábado o domingo y pasabas, ahora no, hay que esperar de lunes a viernes. Antes había dos fiscales, estaba en el lugar que le llamaban ‘la chanchería’ y éste, sacaron aquél que era hermoso, tenías lugar para estar, comedor, playa para estacionar, y acá no hay nada”.

“La gente se enoja. El otro día vino la policía y nos quería sacar. Nosotros no tenemos otro lugar y acá, dentro de todo no jodemos a nadie”, cerró.