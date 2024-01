Brasil busca avanzar hacia un acuerdo comercial entre el Mercosur y Japón

Brasil busca avanzar en un posible acuerdo comercial entre el Mercosur y Japón, intención que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva transmitió hoy al primer ministro del país asiático, Fumio Kishida, durante una comunicación telefónica que mantuvieron ambos líderes.

En ese contacto, Lula también le expresó a Kishida el apoyo de Brasil tras el terremoto que azotó a Japón la semana pasada y que dejó más de 200 muertos.

Según informó el Palacio del Planalto en un comunicado, ambos líderes analizaron además "el fortalecimiento de la asociación estratégica y comercial entre Brasil y Japón, la presidencia brasileña del G20 y la cooperación entre los dos países en foros multilaterales a favor de la paz, la democracia y la superación de la pobreza", además de coincidir en el interés de una próxima visita del primer ministro japonés a la nación sudamericana.

El contenido de la charla fue informada, a su vez, por el propio Lula en su cuenta de la red social X (ex Twitter).

"Esta mañana hablé por teléfono con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Expresé la solidaridad del pueblo brasileño con los japoneses afectados por el terremoto de principios de año", publicó el jefe de Estado brasileño, según consignó la agencia Sputnik.

En su mensaje, Lula indicó además que durante la charla también se conversó sobre la "asociación estratégica" entre ambas naciones, "la cooperación en espacios multilaterales y relaciones comerciales, y la posibilidad de un acuerdo comercial entre Mercosur y Japón".

El bloque sudamericano explora acuerdos con terceros países, particularmente ante el estancamiento de las negociaciones con la Unión Europea (UE), que se vienen prolongado por más de 20 años sin que se haya ratificado el tratado de libre comercio firmado en 2019.

El acuerdo no fue ratificado debido a las preocupaciones del bloque europeo sobre las políticas ambientales, especialmente de Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro.

En marzo, la UE presentó un instrumento adicional al Mercosur en el que incorporó una serie de exigencias ambientales suplementarias que podrían perjudicar la exportación de determinados productos de la región, por lo que se encontró con la resistencia de algunos países.

En diciembre pasado, durante una visita a Alemania, el presidente de Brasil se había comprometido a hacer "esfuerzos adicionales" para evitar que fracasen las negociaciones para el acuerdo.

Por otra parte, en su contacto con Kishida, el mandatario brasileño recordó que el próximo año Brasil y Japón celebrarán 130 años de relaciones diplomáticas y coincidió en la necesidad de que ambos países continúen trabajando en el "fortalecimiento de la asociación estratégica" y en "incrementar el comercio bilateral", señala el comunicado del Planalto.

La defensa de la paz y la superación de los conflictos actuales en el mundo, la importancia de fortalecer los organismos multilaterales para que guerras como las de Gaza y Ucrania "no vuelvan a ocurrir", fueron parte de los temas abordados en la conversación entre ambos líderes.

Asimismo, según señala el comunicado, Lula expresó su gratitud por la invitación que recibió de Kishida el año pasado para participar en la cumbre del G7 en Hiroshima, y ​​expresó su deseo de que Japón participe en todos los foros de discusión del G20 este año.

Lula destacó la necesidad de llevar el debate sobre el cambio climático y las energías renovables al centro de las discusiones del G20, y anticipó que Brasil "lanzará una alianza global contra el hambre y la pobreza" en ese foro internacional.

Sobre este último punto, el mandatario brasileño le expresó Kishida que la "superación de las desigualdades es fundamental para la defensa de la democracia" y agregó: "No es posible explicar a la humanidad por qué se gastan más recursos en guerras que en combatir la pobreza". (Télam)