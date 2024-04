El presidente del Gobierno España, Pedro Sánchez, anunció mediante sus redes sociales que canceló su agenda pública para “reflexionar” acerca de si debe continuar al frente del Ejecutivo luego de que un tribunal de Madrid abriera una investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por delitos de tráfico de influencias y corrupción.

En su cuenta de X (exTwitter), el mandatario en funciones envió una carta a la ciudadanía. “La gravedad de los ataques que estamos recibiendo, mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión”, comunicó.

Seguidamente, mencionó que un juzgado de Madrid abrió diligencias previas contra su esposa, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios.

En este marco, Sánchez sostuvo que el juez llamará a declarar a los responsables de dos cabeceras digitales “que han venido publicando sobre este asunto”.

“En mi opinión, son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista. Como es lógico, Begoña defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos en apariencia, como inexistentes”, remarcó.

Añadió que “la denuncia de Manos Limpias se basa en supuestas informaciones de esa constelación de cabeceras ultraconservadoras arriba referida” y agregó: “hemos ido desmintiendo las falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos digitales rectifiquen lo que, sostenemos, son informaciones espurias”.

En el extenso escrito también mencionó que “la denuncia fue archivada doblemente por dicho organismo, cuyos funcionarios fueron descalificados posteriormente por la dirigencia del PP y de Vox”.

Precisó que “instrumentalizaron su mayoría conservadora en el Senado, impulsaron una comisión de investigación para, según dicen, esclarecer los hechos relacionados con este asunto. Como es lógico, faltaba la judicialización del caso. Es el paso que acaban de dar”.

“Necesito parar y reflexionar”

Sánchez hizo hincapié en que se trata de “una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal atacando a mi esposa. No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa”.

En ese tenor, afirmó que “los ataques que sufro no son a mi persona sino a lo que represento: una opción política progresista, respaldada elección tras elección por millones de españoles, basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”.

En otro tramo de su comunicado, se preguntó “¿merece la pena todo esto?”, a lo que respondió: “Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas”.

Tras subrayar que es “un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen”, anunció que canceló por unos días su agenda: “Necesito parar y reflexionar”.

A continuación, se replanteó seguir en su cargo como presidente de España: “Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor”.

Para cerrar, expresó: “A pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de mí, nunca he tenido apego al cargo. Si lo tengo al deber, al compromiso político y al servicio público. Yo no paso por los cargos, hago valer la legitimidad de esas altas responsabilidades para transformar y hacer avanzar al país que quiero”.

El próximo lunes 29 de abril, Sánchez comparecerá ante los medios de comunicación y dará a conocer su decisión.