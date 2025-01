Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada de premios en Hollywood inicia este fin de semana con los Golden Globes 2025. Este año, la esperada gala se realizará el domingo 5 de enero en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles. A continuación, todo lo que debes saber sobre la gran noche que es considerada como ”la fiesta del año para el cine y la televisión”.

Los Globos de Oro son entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) y reconocen logros destacados en cine y TV.

Suele ser la primera gran ceremonia de la temporada de premios, seguida por los Premios del Sindicato de Actores (SAG) y los Oscar. Si bien los Globos no determinan de forma definitiva a los favoritos para los Oscars, las victorias aquí suelen impulsar las campañas de los actores y las películas en las semanas previas a la gran gala del séptimo arte.

La entrega de los Globos de Oro es conocida por su tono relajado, un contraste con la seriedad de los Premios de la Academia. El evento también es famoso por sus momentos espontáneos, risas y, en ocasiones, situaciones irreverentes.

¿Quién conducirá la gala?

En esta edición, el evento será conducido por Nikki Glaser, quien se convierte en la primera mujer en presentar la ceremonia en solitario. Glaser es una comediante, actriz y conductora nominada a premios Emmy y Grammy. Es conocida por su estilo agudo y directo, ha realizado especiales de comedia para HBO y también participó en “The Roast of Tom Brady” en Netflix.

Nikki Glaser será la primera mujer en presentar la ceremonia de los Globos de Oro en solitario.

“Es una habitación bien iluminada, lo que no es muy propicio para la comedia. Hay muchas personas que admiro, lo cual tampoco ayuda para la comedia. Es en vivo, por lo que solo hay un intento. El nivel de dificultad es altísimo, y eso me emociona”, comentó Glaser a Entertainment Weekly sobre la tarea que tiene en las manos. “Intentaré inyectar toda esta emoción en la noche”.

La lista de presentadores también incluye a destacadas figuras de Hollywood. Algunas de las celebridades que subirán al escenario son: Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Demi Moore, Dwayne Johnson, Édgar Ramírez, Glenn Close, Jennifer Coolidge, Viola Davis, Michelle Yeoh, Nicolas Cage, Kate Hudson, Sharon Stone, Miles Teller y Rachel Brosnahan.

¿Cómo ver los Golden Globes 2025?

La ceremonia será transmitida en vivo el domingo 5 de enero a las 8 p.m. ET (5 p.m. PT) a través de CBS en los Estados Unidos.

En Latinoamérica, la transmisión se podrá seguir por TNT o mediante streaming en Max, para quienes prefieran disfrutar del evento desde sus dispositivos.

Antes de la ceremonia principal, habrá un pre-show de alfombra roja que comenzará a las 6:30 p.m. ET/3:30 p.m. PT, conducido en colaboración con Variety y Entertainment Tonight. El canal E! también cubrirá la red carpet como es habitual.

Horarios de los Golden Globes 2025

México: 7:00 p.m. (hora central)

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m.

Reconocimientos especiales: Ted Danson y Viola Davis

Como cada año, los Globos de Oro también rendirán homenaje a dos grandes de la industria. Ted Danson, ganador de tres Globos y reconocido por su trabajo en series como “Cheers” y “The Good Place”, recibirá el Premio Carol Burnett por sus contribuciones a la televisión.

Por su parte, Viola Davis será galardonada con el Premio Cecil B. DeMille por su trayectoria en la pantalla. Davis, parte del exclusivo grupo EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), es una de las artistas más respetadas y premiadas de Hollywood. El premio DeMille ha sido entregado en el pasado a artistas como Tom Hanks, Oprah Winfrey y Meryl Streep.

Los nominados más destacados

Este año, Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, es la película con más nominaciones, pues aparece como finalista en diez categorías, incluyendo Mejor Película – Comedia o Musical. Asimismo, su protagonista Karla Sofía Gascón hace historia como la primera mujer transgénero en ser nominada a Mejor Actriz en una Película Musical o de Comedia por su papel en el filme.

Por otro lado, Selena Gomez, también aparece nominada en la misma categoría por su papel en Emilia Pérez y compite además como Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical por Only Murders in the Building.

Entre los títulos nominados en la categoría de Mejor Película – Drama, se encuentran The Brutalist, un drama épico sobre la experiencia post-guerra de los inmigrantes, y Conclave, un thriller sobre la lucha secreta por el papado.

Por el premio a Mejor Película de Comedia o Musical, van como favoritos los filmes Wicked, adaptación del exitoso musical de Broadway, y Anora, una historia sobre una trabajadora sexual en Brooklyn.

En cuanto a TV, “The Bear” encabezando las nominaciones, con un total de cinco menciones. Le siguen las series Shōgun y Only Murders in the Building.

La lista completa de nominados

Cine

Mejor Película – Drama:

The Brutalist

A Complete Unknown

Cónclave

Duna: parte dos

Nickel Boys

September 5

Mejor Película – Musical o Comedia:

Anora

Challengers

Emilia Pérez

A Real Pain

La sustancia

Wicked

Mejor Actriz – Película Musical o Comedia:

Amy Adams, Nightbitch

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, La sustancia

Zendaya, Challengers

Mejor Actor – Película Dramática:

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Daniel Craig, Queer

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Cónclave

Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor Actriz – Película Dramática:

Pamela Anderson, The Last Showgirl

Angelina Jolie, Maria

Nicole Kidman, Babygirl

Tilda Swinton, La habitación de al lado

Fernanda Torres, I’m Still Here

Kate Winslet, Lee

Mejor Actriz de Reparto en Cualquier Película:

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, La sustancia

Isabella Rossellini, Cónclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor Película de habla no inglesa:

All We Imagine as Light

Emilia Pérez

The Girl with the Needle

I’m Still Here

The Seed of the Sacred Fig

Vermiglio

Mejor Película Animada:

Flow

Intensamente 2

Memoir of a Snail

Moana 2

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Robot salvaje

Mejor Actor – Comedia o Musical:

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Hugh Grant, Heretic

Gabriel LaBelle, Saturday Night

Jesse Plemons, Tipos de gentileza

Glen Powell, Hit Man

Sebastian Stan, A Different Man

Mejor Actriz de Reparto en Película:

Ariana Grande, Wicked

Selena Gomez, Emilia Pérez

Felicity Jones, The Brutalist

Margaret Qualley, La sustancia

Isabella Rossellini, Cónclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Mejor Director:

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Edward Berger, Cónclave

Brady Corbet, The Brutalist

Coralie Fargeat, La sustancia

Payal Kapadia, All We Imagine as Light

Mejor Guion:

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, Mona Fastvold, The Brutalist

Jesse Eisenberg, A Real Pain

Coralie Fargeat, La sustancia

Peter Straughan, Cónclave

Mejor Banda Sonora:

Volker Bertelmann, Cónclave

Daniel Blumberg, The Brutalist

Kris Bowers, Robot salvaje

Clément Ducol, Camille, Emilia Pérez

Trent Reznor & Atticus Ross, Challengers

Hans Zimmer, Duna: parte dos

Mejor Canción Original:

“Beautiful That Way”, The Last Showgirl

“Compress/Repress”, Challengers

“El Mal”, Emilia Pérez

“Forbidden Road”, Better Man

“Kiss The Sky”, Robot salvaje

“Mi Camino”, Emilia Pérez

Televisión

Mejor Serie de Drama:

La diplomática

Sr. y Sra. Smith

Shogun

El juego del calamar

Slow Horses

El Chacal

Mejor Serie Limitada:

Bebé reno

Desprecio

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

El Pingüino

Ripley

True Detective: Tierra nocturna

Mejor Serie de Comedia o Musical:

Abbott Elementary

El Oso

Los caballeros

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Mejor Actor Serie Dramática:

Donald Glover, Sr. y Sra. Smith

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Gary Oldman, Slow Horses

Eddie Redmayne, El Chacal

Hiroyuki Sanada, Shōgun

Billy Bob Thornton, Landman

Mejor Actriz Serie Dramática:

Kathy Bates, Matlock

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Maya Erskine, Sr. y Sra. Smith

Keira Knightley, Black Doves

Anna Sawai, Shōgun

Keri Russell, La diplomática

Mejor Actor Serie Comedia:

Adam Brody, Nobody Wants This

Ted Danson, A Man on the Inside

Steve Martin, Only Murders in the Building

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, El Oso

Mejor Actriz Serie Comedia:

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, El Oso

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Kathryn Hahn, Agatha en todas partes

Jean Smart, Hacks

Mejor Actor Serie Limitada:

Colin Farrell, El Pingüino

Richard Gadd, Bebé reno

Kevin Kline, Disclaimer

Cooper Koch, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Ewan McGregor, Un caballero en Moscú

Andrew Scott, Ripley

Mejor Actriz Serie Limitada:

Cate Blanchett, Disclaimer

Jodie Foster, True Detective: Tierra nocturna

Cristin Milioti, El Pingüino

Sofía Vergara, Griselda

Naomi Watts, Feud: Capote vs. The Swans

Kate Winslet, El régimen

Mejor Actriz de Reparto en Serie:

Liza Colón-Zayas, El Oso

Hannah Einbinder, Hacks

Dakota Fanning, Ripley

Jessica Gunning, Bebé reno

Allison Janney, La diplomática

Kali Reis, True Detective: Tierra nocturna

Mejor Actor de Reparto en Serie:

Tadanobu Asano, Shōgun

Javier Bardem, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez

Harrison Ford, Shrinking

Jack Lowden, Slow Horses

Diego Luna, La Máquina

Ebon Moss-Bachrach, El Oso