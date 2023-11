Johanna y Matías ganaron la final de Got Talent Argentina 2023: mirá el video Los hermanos Matías y Johanna Ortiz, quienes con sus performances de salsa han cautivado al jurado y al público presentación tras presentación, fueron los talentos argentinos elegidos por la gente y se llevaron 15 millones de pesos de premio.

Los hermanos mendocinos Johanna y Matías Ortiz fueron los ganadores de Got Talent Argentina a través del voto del público.

En cada presentación que realizaron deslumbraron bailando salsa y se llevaron los elogios del jurado compuesto por Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos.

Los hermanos bailan juntos desde chiquitos, participaron en decenas de competencias internacionales y en 2017 fueron campeones en la categoría pareja en el Argentina Salsa Open. También se consagraron campeones del “World Latin Dance Cup” en Estados Unidos en 2019.

Matías y Johanna Ortíz bailaron su última salsa en la gran final de Got Talent Argentina y brillaron literal y figurativamente, ya que la rompieron con la danza y su vestuario al ritmo de Oye de Gloria Estefan.

“Han trabajado muy duro para llegar hasta acá y siempre fueron impecables. Más allá de lo que vaya a pasar, ya ganaron”, les dijo Florencia Peña a los hermanos mendocinos.

“Admiración y amor total por ustedes. Me emociona mucho, como si también fuese hermano de ustedes”, les aseguró Abel Pintos a Matías y Johanna.

La Joaqui reparó en los detalles de la ropa de los bailarines. “Me encantan los looks que se arman. Me inspira el solo verlos y me siento identificada con ustedes porque se nota que son buena gente. Tienen un sabor a calle que me encanta”, sostuvo la cantante, a lo que Matías respondió confesando que siempre se queda con más brillos en la ropa que Johanna.

“Desde el primer momento que aparecieron sobre el escenario se ve la conexión que tienen. Cuando se miran, es algo que ilumina de una manera increíble. No sé cómo hicieron para preparar finales de esta magnitud, no repitieron nada. Tengo admiración profunda hacia ustedes”, expresó Emir Abdul.

La gran final se emitió este martes y fue una noche a pura emoción en la que cada artista lo dio todo en el escenario para convencer al público, ya que el jurado en esta última instancia no votó y solo disfrutó de cada presentación desde su lugar.

Abel Pintos brindó el show de apertura, el cantante interpretó sus clásicos “Motivos” y “De solo vivir”, previo a las cinco presentaciones de los finalistas. El cantante emocionó a sus compañeros del jurado y al público presente, que no quería perderse la grabación de la final y coreó sus temas.

La noche la abrió con su presentación Fort Crew, la agrupación oriunda de Tigre, Buenos Aires, que hizo vibrar al estudio con los temas que eligieron y su talento. Y, en solo seis horas de ensayo prepararon una coreografía digna de una final.

Los bailarines Carla Domínguez y Julio Seffino fueron los segundos en subirse al escenario y presentaron un tango que sorprendió a todos, al incorporar un arnés a su coreografía, en el que ella se “voló” en diferentes momentos de la puesta.

El Mago Matus, quien llegó a la gran final por el botón dorado de Lizy Tagliani, se la jugó con una presentación que incluía fuego y esposas. La cuerda debía cortarse con el fuego y él tenía que lograr soltarse en cuestión de segundos y lo logró.

En cuarto lugar se presentaron los hermanos mendocinos Matías y Johanna Ortiz, que la rompieron con su performance y una “salsa caliente” con la que demostraron por qué llegaron a instancias finales del programa de talentos.

Los artistas recorrieron todo el escenario, incluso el frente de la mesa de los jurados, a un ritmo al que pocos logran bailar y el público en el estudio los aplaudió de pie.

El cierre estuvo a cargo de Docta Dance, los nueve bailarines cordobeses que tuvieron el botón dorado de Emir Abdul, quienes brindaron un hip-hop con un mashup que hizo bailar a todos.

Con la conducción de Lizy Tagliani. El show de talentos más reconocido del mundo finalizó esta temporada 2023 en la pantalla con un jurado de grandes figuras: Abel Pintos, el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad; La Joaqui, una de las máximas referentes del género urbano y el RKT; Emir Abdul, talentoso bailarín y coreógrafo uruguayo con millones de seguidores en redes sociales; y Flor Peña, una de las figuras más completas y consagradas del espectáculo argentino.

En un estudio impactante, artistas de diferentes disciplinas buscaron conquistar a los expertos en la etapa de audiciones. Solistas, dúos o grupos, sin importar la destreza y sin límite de edad, se presentaron sobre el escenario para demostrar su talento. Pero solo algunos de ellos lograron convencer al jurado y pasar a la siguiente etapa. Más de 450 artistas fueron seleccionados en los numerosos castings realizados alrededor de todo el país.

Además, en Streams Telefe, en los canales de YouTube y Twitch de Telefe, todas las noches Lula Miranda invitó a reaccionar en vivo a todo lo que suceda en la competencia y comentará cada performance, junto a los usuarios.