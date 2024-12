Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocos días de haber cumplido 38 años, Wanda Nara armó las valijas y viajó junto a su nuevo amor, L-Gante, a Italia para vivir una romántica “luna de miel” tras la confirmación de su noviazgo.

Wanda Nara y L-Gante en El Vaticano

La modelo y el cantante fueron entrevistados por “Socios del Espectáculo” (El Trece) antes de subirse al avión. Y ella, lejos de mostrarse preocupada por su escándalo con Mauro Icardi, remarcó que cree que, más adelante, podrán limar asperezas.

“Este viaje estaba planeado desde hace mucho tiempo. El tiempo cura todo y no tengo drama con nadie. No le jodo la vida a nadie, no me meto con nadie; todo se va a solucionar”, comentó Nara.

“Pasan cosas todos los días, pero buenas; yo la acompaño a ella y, de paso, nos quedamos unos días por allá”, indicó el artista.

Contento por su viaje a Europa con Wandw, L-Gante compartió las primeras fotos juntos desde Roma, Italia, en el Vaticano.

Cabe destacar, que en el viaje participaron los tres hijos varones de la empresaria: Valentino, Constantino y Benedicto.

Wanda compartió una foto de los tres posando con el Coliseo romano atrás.

Se conoció el verdadero motivo de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi

Chaco, el amigo en común de la expareja que albergó a Icardi en Buenos Aires, contó sorprendentes detalles sobre los últimos días del futbolista junto a Nara.

Entrevistado en Cortá por Lozano (Telefe), el joven relató cómo fue ese doloroso momento para el rosarino. “Wanda me preguntaba sobre Mauro y Mauro sobre Wanda… Querían saber cómo estaba el otro. Ella me preguntaba “si él estaba cómodo”, a dónde se iba a quedar”, comenzó contando.

Al tiempo que aseguró que, para Icardi, “fue todo muy rápido. El día que se fue estuvo mal y fue una situación inesperada. No creo que tampoco esté bien hoy”.

Y si bien admitió que no habló con ninguno de los dos sobre el tema de :a China Suárez, Chaco reveló que “es muy difícil para él o para cualquier persona reconocida, estar en un hotel, porque la gente se entera y lo cuenta. Él es muy reservado. Estuvo dos o tres días en mi casa, porque me pidió Wanda”, indicó.

Además, dijo cómo fue la escandalosa separación desde el punto de vista de su amigo. “La situación le dolió. Separase de su mujer, dejar su casa y a sus nenas. Es una situación difícil. Es un tema que viene preparándose, no es de ahora. Noté que Wanda hizo el duelo durante la relación. Hubo un ultimátum y ella tomó la decisión. Wanda se expresa y Mauro se cierra”.

Finalmente, contó cuál fue el gran enfrentamiento que terminó con el matrimonio de Wanda e Icardi. “Yo siempre decía que “son como un equipo”, Pero Wanda quiso cambiar su vida en cuanto lo laboral y hacer cosas para ella. Después de mucho tiempo de ayudar a otros, ella quería hacer sus cosas y a Mauro no le gustaba mucho”.

