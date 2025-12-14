Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 14 de diciembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Vence el 31 de diciembre: expectativa por el nuevo sistema electoral provincial *La limitación de mandatos y el balotaje, sólo si se reforma la Constitución provincial *Ráfagas de más de 100 km por hora en Río Gallegos: causaron destrozos y una veintena de intervenciones

Suplemento Santa Cruz Produce:

Ley de Glaciares: el Gobierno reabre el diálogo

Los residuos sólidos urbanos afectan la producción ganadera en Río Gallegos

A fin de año vence la ley electoral transitoria votada este año por la Cámara de Diputados de la provincia. Hay tres proyectos que ya se encuentran en comisiones, pero se analiza una prórroga de la norma vigente por al menos seis meses.

Caleta Olivia: una niña de 3 años murió a causa del síndrome urémico hemolítico

Escorpión derrotó a UPP y se consagró campeón de la Liga Sur

Estudiantes campeón de la Copa de la Liga: Milei felicitó al “Pincha”

Pico Truncado: detuvieron a un acusado por un violento asalto a punta de cuchillo

Reforma laboral: Javier Milei apura el debate, pero el Congreso marca otra velocidad.

Por Florencia Golender

Claudio Vidal impulsa el refuerzo de la educación

Balotaje: ¿Kast o Jara? Chile vota hoy a su próximo presidente

Artistas de Río Gallegos exponen en la segunda “Feria BA+S”



Esteban Bayer recordó a Héctor Alterio: “Tuvo una conducta increíble”