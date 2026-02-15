Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 15 de febrero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Exconcejal Maldonado, preso, a juicio por 4 nuevos casos de abuso *Legislatura Provincial. Así es la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME que impulsa el gobernador Claudio Vidal *Corte de agua: Servicios Públicos interrumpirá hoy el suministro entre 6 y 8 horas

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chubut: escándalo por el inicio de clases

Andrés Arbeletche: “Si esto está vinculado a la pesca, es aún peor”

Pico Truncado: provincia invierte más de $7.785 millones en obra pública

Legislatura Provincial. Así es la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME que impulsa el gobernador Claudio Vidal

Exconcejal Maldonado, preso, a juicio por 4 nuevos casos de abuso

El segundo proceso contra el exfuncionario se iniciará el 1 de abril de 2026, según lo dispuesto por la Justicia de Santa Cruz. “Hoy siento alivio por mi hija y todas las víctimas”, dijo una de las madres. Actualmente cumple una condena de 16 años por dos casos idénticos contra menores.

Reforma laboral: Milei intenta acelerar y la oposición, dilatar

Por Florencia Golender

Corte de agua: Servicios Públicos interrumpirá hoy el suministro entre 6 y 8 horas

Después de 44 años, cuatro veteranos de guerra regresarán a las islas Malvinas

San Julián: allanamientos en alcaldías y viviendas por la búsqueda de Mario “Pato” García

Hito de la Fundación Favaloro: primer bypass coronario asistido por un robot en el país