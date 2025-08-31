Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 31 de agosto de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Arrancan las obras: el aeropuerto de Río Gallegos cierra este lunes desde las 08 hs hasta el 22 de diciembre *Río Gallegos: vandalizaron obra de gas para 800 familias *Adosac y Amet ratificaron el paro para el lunes y el martes

Fórmula 1: GP de Países Bajos con Franco Colapinto desde las 10:00 hs por LU12 AM680, FM Láser 92.90 y FM Las Heras 92.1

Iván Silva completó la Ultra-Trail del Mont-Blanc en Francia

El corredor de Río Gallegos participó de una de las pruebas más duras y prestigiosas del mundo.

Fútbol: UPP y Bancruz juegan un “mata mata”

Arrancan las obras: el aeropuerto de Río Gallegos cierra este lunes desde las 08 hs hasta el 22 de diciembre

Camino a las urnas 2025: presentaron la lista que encabeza José Daniel Álvarez

Vidal: “La provincia se hace cargo donde la Nación abandona”

El Frente por Santa Cruz presentó su lista de candidatos con un fuerte mensaje de unidad y defensa provincial. El gobernador Claudio Vidal los acompañó y destacó “el compromiso, la diversidad y la representatividad de quienes la integran”.

Crimen en Pico Truncado: pide “perpetua” por el asesinato de su hermano Hugo

Juegos Riogalleguenses 2025: Grasso anunció la apertura de un nuevo gimnasio

Gran festejo por el Día de las Infancias en la Rural

Río Gallegos: vandalizaron obra de gas para 800 familias

Ampliación del TSJ: ahora las miradas estarán en las ternas

Adosac y Amet ratificaron el paro para el lunes y el martes

Caleta Olivia: La Libertad Avanza presentó a sus candidatos

Con esta edición, el suplemento de Santa Cruz Produce: minería, el principal complejo exportador de Santa Cruz

Cambio de paradigma en el suelo, sinónimo de productividad y conexiones