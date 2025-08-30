Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 30 de agosto de 2025 Robo en el Tribunal de Cuentas: La Policía de Santa Cruz detuvo a dos jóvenes y recuperó una CPU y celulares. “Lucho” González fue elegido por Soledad Pastorutti y avanza a los shows en vivo de La Voz Argentina. Represas: Gezhouba licitó compra de cemento por USD 21 millones. Allanaron la casa de un dueño del laboratorio de marihuana en Río Gallegos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Santa Cruz al Super 8 de la Liga Nacional de Básquet Adaptado

Crigal venció de local a Almirante Brown por 64 a 41 y logró la clasificación.

Robo en el Tribunal de Cuentas: dos detenidos

La Policía recuperó una CPU y celulares sustraídos tras dos allanamientos en Río Gallegos.

Avanzan las investigaciones por tenencia y distribución de pornografía infantil

La Justicia continúa con las pericias sobre los dispositivos secuestrados.

Solidaridad en el B° Patagonia: una familia perdió todo en un incendio

El matrimonio y su bebé quedaron con lo puesto y piden ayuda de la comunidad.

Nuevo aumento de los combustibles desde septiembre en todo el país

Los precios de las naftas volverán a impactar en el bolsillo de los argentinos.

“Lucho” González sigue en La Voz Argentina

El artista de Río Gallegos fue elegido por Soledad Pastorutti y avanza a los shows en vivo.

Represas: Gezhouba licitó compra de cemento por USD 21 millones

Se trabaja en la Adenda XII para reactivar las obras en El Calafate.

Allanaron la casa de un dueño del laboratorio de marihuana en Río Gallegos

La Policía Federal incautó dólares, millones de pesos y euros.

Rescataron a una foca leopardo herida en el muelle de Punta Loyola

El animal fue asistido tras ser hallado con lesiones en la zona portuaria.

Paritarias 2025: Educación Técnica al paro lunes y martes

Los docentes técnicos anunciaron una nueva medida de fuerza en Santa Cruz.

Esteban Bayer pidió que los delitos por el monumento destruido no queden impunes

El hijo del historiador celebró el avance judicial en la causa.