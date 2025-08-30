Your browser doesn’t support HTML5 audio
Santa Cruz al Super 8 de la Liga Nacional de Básquet Adaptado
Crigal venció de local a Almirante Brown por 64 a 41 y logró la clasificación.
Robo en el Tribunal de Cuentas: dos detenidos
La Policía recuperó una CPU y celulares sustraídos tras dos allanamientos en Río Gallegos.
Avanzan las investigaciones por tenencia y distribución de pornografía infantil
La Justicia continúa con las pericias sobre los dispositivos secuestrados.
Solidaridad en el B° Patagonia: una familia perdió todo en un incendio
El matrimonio y su bebé quedaron con lo puesto y piden ayuda de la comunidad.
Nuevo aumento de los combustibles desde septiembre en todo el país
Los precios de las naftas volverán a impactar en el bolsillo de los argentinos.
“Lucho” González sigue en La Voz Argentina
El artista de Río Gallegos fue elegido por Soledad Pastorutti y avanza a los shows en vivo.
Represas: Gezhouba licitó compra de cemento por USD 21 millones
Se trabaja en la Adenda XII para reactivar las obras en El Calafate.
Allanaron la casa de un dueño del laboratorio de marihuana en Río Gallegos
La Policía Federal incautó dólares, millones de pesos y euros.
Rescataron a una foca leopardo herida en el muelle de Punta Loyola
El animal fue asistido tras ser hallado con lesiones en la zona portuaria.
Paritarias 2025: Educación Técnica al paro lunes y martes
Los docentes técnicos anunciaron una nueva medida de fuerza en Santa Cruz.
Esteban Bayer pidió que los delitos por el monumento destruido no queden impunes
El hijo del historiador celebró el avance judicial en la causa.
