Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 12 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La Liga de los Barrios se transmitirá en vivo. Emergencia económica en Santa Cruz: el Gobierno niega una reforma previsional. Claudio Vidal expone el potencial energético y minero de Santa Cruz en Nueva York.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga de los Barrios se transmitirá en vivo

La Asociación Independiente de la Liga de los Barrios anunció que los partidos del torneo podrán verse en vivo y en directo. El anuncio fue realizado por el presidente de la entidad, Martín Cortés, junto al gerente de Canal 9, Marcelo Zaccaria.

Emergencia económica en Santa Cruz: el Gobierno niega una reforma previsional

En medio del contexto económico provincial, el Gobierno de Santa Cruz descartó que esté en análisis una reforma del sistema previsional. Desde el Ejecutivo ratificaron además la continuidad de las negociaciones paritarias con los distintos sectores.

Claudio Vidal expone el potencial energético y minero de Santa Cruz en Nueva York

El gobernador Claudio Vidal participa de Argentina Week en Nueva York, un encuentro que reúne a empresarios y funcionarios para analizar oportunidades de inversión en el país. En ese marco, el mandatario provincial presentará las capacidades productivas de Santa Cruz en mesas sectoriales junto a otros gobernadores.

Empresarios de IDEA analizan oportunidades de inversión en Argentina

Durante la agenda en Estados Unidos, representantes del sector empresarial vinculados al Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expondrán sobre las oportunidades económicas del país ante inversores internacionales.

Pablo Carrizo abrió las sesiones ordinarias en Caleta Olivia

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, inauguró el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un mensaje optimista. Entre los anuncios destacó la construcción de viviendas, la entrega de tierras, la implementación de boleto gratuito para trabajadores municipales y el impulso a la carrera de Medicina. “Las elecciones están lejos”, dijo después del discurso.

Educación dispuso nuevas calderas para la EPP N° 44

Desde el área de mantenimiento del Consejo Provincial de Educación informaron que se instalarán nuevas calderas en la Escuela Primaria Provincial N° 44. Además, indicaron que cerca del 70% de los establecimientos educativos ya cuentan con equipamiento renovado.

Más de 900 denuncias de violencia intrafamiliar en el último año

Las oficinas de violencia doméstica del Poder Judicial registraron más de 900 denuncias durante el último año, lo que representa un promedio cercano a tres presentaciones por día.

Fuerte choque en la esquina donde murió “Coquito” Oyarzo

Un siniestro vial ocurrió en el cruce donde anteriormente perdió la vida “Coquito” Oyarzo. El conductor de un taxi aseguró que el otro vehículo involucrado no respetó el semáforo.

Se recuperan dos de los internados por el accidente fatal de Ruta 53

Desde el hospital de Las Heras informaron que dos de las personas que resultaron heridas en el accidente fatal ocurrido en la Ruta 53 evolucionan favorablemente, mientras continúa la investigación del hecho.

Escalada de tensión en Medio Oriente

Israel lanzó una ofensiva a gran escala sobre Teherán luego del ataque con misiles realizado por Irán, lo que profundiza la tensión en la región.