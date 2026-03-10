Your browser doesn’t support HTML5 audio
Dolor en la Policía: murió Candy, el can detector de narcóticos que hizo historia
El perro policial se había retirado con honores a fines de 2025 tras una destacada trayectoria en operativos contra el narcotráfico en Santa Cruz.
Claudio Vidal en la Argentina Week
El gobernador expuso ante empresarios e inversores en el Council of the Americas y afirmó: “Santa Cruz tiene recursos y potencial”. Destacó las oportunidades en energía y recursos naturales.
Caso Mario García: la hermana no sabe si los restos hallados sean de él
Gisella Cruz aseguró que la familia no fue informada sobre la versión que indicaba que los restos encontrados pertenecerían al vecino desaparecido en Caleta Olivia.
Cambios en el gabinete provincial
Sebastián Georgion fue designado nuevo ministro de Desarrollo Social. Hasta ahora se desempeñaba como secretario de Gobierno.
Histórico en la Expo Rural de Comodoro
Un productor santacruceño vendió una oveja por $32 millones, marcando un récord en la exposición.
Nación anunció la reactivación de la represa Jorge Cepernic
La obra vuelve a tomar impulso dentro del esquema energético del país.
Tragedia en Las Heras
La mamá de Dana Flores llegó desde Mendoza para despedir a su hija, la joven madre que murió en el choque frontal del fin de semana.
Guerra y petróleo
El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa mantendría estables los precios de los combustibles pese a la suba internacional del crudo.
#8M en Río Gallegos
Mujeres marcharon por el centro de la ciudad en contra del ajuste y la reforma laboral.
Máximo Kirchner habló de todo
El diputado criticó al Gobierno de Javier Milei y afirmó: “Las víctimas del modelo son los que pierden el trabajo”. También realizó una autocrítica sobre el Frente de Todos.
