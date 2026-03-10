Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 10 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Claudio Vidal en la Argentina Week. Caso Mario García: su hermana tiene incertidumbre por los restos hallados. Nación anunció la reactivación de la represa Jorge Cepernic. El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa mantendría estables los precios de los combustibles pese a la suba internacional del crudo.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dolor en la Policía: murió Candy, el can detector de narcóticos que hizo historia

El perro policial se había retirado con honores a fines de 2025 tras una destacada trayectoria en operativos contra el narcotráfico en Santa Cruz.

Claudio Vidal en la Argentina Week

El gobernador expuso ante empresarios e inversores en el Council of the Americas y afirmó: “Santa Cruz tiene recursos y potencial”. Destacó las oportunidades en energía y recursos naturales.

Caso Mario García: la hermana no sabe si los restos hallados sean de él

Gisella Cruz aseguró que la familia no fue informada sobre la versión que indicaba que los restos encontrados pertenecerían al vecino desaparecido en Caleta Olivia.

Cambios en el gabinete provincial

Sebastián Georgion fue designado nuevo ministro de Desarrollo Social. Hasta ahora se desempeñaba como secretario de Gobierno.

Histórico en la Expo Rural de Comodoro

Un productor santacruceño vendió una oveja por $32 millones, marcando un récord en la exposición.

Nación anunció la reactivación de la represa Jorge Cepernic

La obra vuelve a tomar impulso dentro del esquema energético del país.

Tragedia en Las Heras

La mamá de Dana Flores llegó desde Mendoza para despedir a su hija, la joven madre que murió en el choque frontal del fin de semana.

Guerra y petróleo

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que la empresa mantendría estables los precios de los combustibles pese a la suba internacional del crudo.

#8M en Río Gallegos

Mujeres marcharon por el centro de la ciudad en contra del ajuste y la reforma laboral.

Máximo Kirchner habló de todo

El diputado criticó al Gobierno de Javier Milei y afirmó: “Las víctimas del modelo son los que pierden el trabajo”. También realizó una autocrítica sobre el Frente de Todos.