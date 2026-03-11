Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 11 de marzo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Gobierno de Santa Cruz invierte $1.100 millones en escuelas de la Cuenca Carbonífera. Claudio Vidal presentó el potencial productivo de Santa Cruz en Nueva York. Polémico allanamiento en Caleta Olivia. Sebastián Georgion asumió como ministro de Desarrollo Social.

La Libertad Avanza comenzó el trabajo territorial en Río Gallegos

El espacio político La Libertad Avanza inició su despliegue territorial en la capital de Santa Cruz con la conformación de un equipo de trabajo que buscará consolidar presencia en la ciudad.

El Gobierno invierte $1.100 millones en escuelas de la Cuenca Carbonífera

El Ejecutivo provincial anunció una inversión destinada a mejorar la infraestructura educativa en establecimientos de la Cuenca Carbonífera, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para el ciclo lectivo.

Claudio Vidal presentó el potencial productivo de Santa Cruz en Nueva York

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participó de Argentina Week 2026 en Nueva York, donde expuso las capacidades productivas de la provincia ante inversores internacionales. El mandatario formó parte de un encuentro realizado en JPMorgan junto a otros gobernadores y empresarios.

Javier Milei encabezó el encuentro con inversores

El presidente de la Nación, Javier Milei, fue el encargado de abrir el evento con inversores globales. Durante su intervención destacó el rumbo económico del país y sostuvo que Argentina atraviesa una etapa de transformación.

Expectativa por el Foro de IDEA

En el marco de la agenda en Estados Unidos, se espera la realización del Foro de IDEA en el Consulado argentino, donde participarán empresarios y gobernadores. Vidal integrará un panel vinculado a la minería y las oportunidades de inversión.

Polémico allanamiento en Caleta Olivia

Verónica Maza denunció que la Policía irrumpió por error en su vivienda durante un operativo y que incluso apuntaron con un arma a su hija. La mujer presentó una denuncia en la fiscalía para que se investigue lo ocurrido.

Sebastián Georgion asumió como ministro de Desarrollo Social

El flamante funcionario provincial sostuvo que “las políticas están por encima de los nombres” y remarcó la necesidad de fortalecer las acciones del área social.

Dolor en Las Heras por la muerte de Dana Flores

Familiares y amigos despidieron a Dana Flores, víctima de un accidente ocurrido en la Ruta 43. El último adiós se realizó en el cementerio local, en medio de una profunda conmoción en la comunidad.